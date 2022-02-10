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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تواصل سحب العينات مع عودة الدوري

صدى البلد

واصلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري"، سحب العينات في مباريات الدوري الممتاز، تزامنًا مع عودة مباريات المسابقة ، عقب توقف دام أكثر من شهر بسبب مشاركة المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقالت الدكتورة هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إنها تقوم بسحب عينات الكشف عن المنشطات من جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط، وذلك طبقا للنظام الذي تتبعه المنظمة والخطة الموضوعة لسحب عينات الكشف عن المنشطات.

وأوضحت أن مجال عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، هو كل المسابقات المحلية المصرية في جميع اللعبات، وأماكن تدريب اللاعبين وأماكن إقامتهم والمعسكرات، إضافة إلى البطولات الدولية التي تقام على أرض مصر.

وأكدت أن المنظمة تواصل حملاتها ومبادراتها التوعوية للتحذير من خطر المنشطات، من خلال التواصل المستمر مع الاتحادات والأندية، وكذلك عبر استضافة الرياضيين في مقر المنظمة للإجابة على كافة الاستفسارات اللازمة في هذا الإطار، للحفاظ على سلامة جميع الرياضيين، وللتأكيد على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

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