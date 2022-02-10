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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق مختلف.. حضري فاهيتا الدجاج بالمقادير والخطوات

فاهيتا الدجاج
فاهيتا الدجاج

هل أنت من عشاق الفاهيتا، يمكنك تحضيرها بوصفة سهلة وسريعة أحلى من المحلات، إليك المقادير والخطوات يقدمها موقع momjunction.


 

وصفة فاهيتا الدجاج

 

المقادير:

 

400 جرام صدور دجاج
نصف كوب زيت زيتون بكر ممتاز
نصف كوب عصير ليمون
2 بصل أصفر (مقطع شرائح)
2 فلفل أحمر (شرائح)
1 فلفل أخضر (مقطع شرائح)
1 فلفل أصفر (مقطع شرائح)
2 ملعقة صغيرة مسحوق كمون
1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار
ملح كوشير حسب الرغبة
مسحوق الفلفل الأسود حسب الرغبة
 

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كيفية تحضير فاهيتا الدجاج:

 

1- يُضاف الدجاج وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وعصير الليمون ورقائق الفلفل الحار ومسحوق الكمون إلى صينية الخبز. يتبل بالملح وينقع الخليط لمدة 30 دقيقة.


2-بعد 30 دقيقة، سخني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة. توضع صدور الدجاج على المقلاة وتطهى مع تقليب الجوانب من حين لآخر ثم انقل الدجاج إلى طبق.


3-في نفس المقلاة، أضيفي جميع الخضار وتبليها بالملح والفلفل. يُضاف الدجاج ويُطهى المزيج لمدة أربع إلى خمس دقائق.


4-قدمي الفاهيتا مع خبز التورتيلا المحمص وصلصة الجبن أو صلصة الفول السوداني.

وصفة سهلة المقادير

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