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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: حي الضواحي يشهد نقلة نوعية كبرى في المشروعات الخدمية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، معدلات التنفيذ الحالية لعدد من مشروعات التطوير الجارية بحي الضواحي بالمحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية للمشروعات الجاري العمل بها كافة، وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع عدد من المسؤولين والجهات المختصة بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك اهتماما كبيرا برفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق بحي الضواحي، بما يحافظ على الشكل الجمالي، ويحقق سبل الراحة للمواطن. 

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وأوضح محافظ بورسعيد أن حي الضواحي يشهد نقلة نوعية كبرى في المشروعات الخدمية والتنموية،  مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل لسرعة إنجاز الأعمال طبقا للمواعيد الزمنية المقررة.

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