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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات الوضع الوبائي مع لجنة إدارة كورونا

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم ،اجتماعا موسعا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد، لاستعراض آخر التطورات حول الوضع الراهن للفيروس الحالي، وجهود الأطقم الطبية في تطعيم المواطنين باللقاح المضاد للفيروس المستجد.

 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومدير مديرية الصحة ببورسعيد، وممثلي هيئة الرعاية الصحية وعميد كلية الطب وعدد من الجهات الطبية ببورسعيد.

 

وناقش محافظ بورسعيد الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استمع لشرح موجز من الحضور عن جهود مواجهة الفيروس وتطورات الوضع، ومعدلات تلقى المواطنين للقاح المضاد للفيروس، مشددا على أهمية تلقي لقاح كورونا لجميع المواطنين لمواجهة تداعيات الفترة الراهنة.

 

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة، مؤكدا توفير كافة الدعم للنظام الصحي بالمحافظة

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هذا وتأكد محافظ بورسعيد من توافر المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية الخاصة بالفيروس المستجد، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية، مؤكدا ضرورة وعى المواطن والاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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