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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وداعا للكراكيب.. زراعة أسطح المنازل في المنيا متنفس ومصدر رزق.. فيديو

زراعة اسطح المنازل
زراعة اسطح المنازل بالمنيا

وداعا للكراكيب بأسطح المنازل بالمنيا .. وأهلًا بزراعة الأسطح بجميع أنواع الخضروات وبأقل التكاليف وأبسط الأدوات لتحويل الأسطح إلى مساحات لزراعة الخضروات والفاكهة دون أى كيماويات وباتت أطباق السلطة الطازجه إنتاج منزلى من الألف إلى الياء بل ونجح عدد من السيدات  فى تحقيق  اكتفاء ذاتي وفائض يتم تسويقه او اهدئه للجيران.


"صدى البلد" التقي السيدة حنان محمد ربيع إحدى السيدات بالمنيا والتي اقتنعت بفكرة زراعة سطح منزلها بالخضروات والفاكهة بعد حضورها عدة تدريبات وورش مع إحدى الجمعيات الاهليه بالقريه فقررت زراعة سطح منزلها لحبها للزراعه واستغلالها للجراكن البلاستيك والصناديق والقضاء على كركيب السطح والاشغالات ليكن متنفسا طبيعيا لأسرتها ومصدرا للرزق. 

تقول حنان ربيع انها تقوم بزراعة العديد من الخضروات مثل البقدونس والشبت والجرجير والبصل والكرب والملوخيه وبعض النباتات العطرية وجميع زراعتها عليها إقبال بشكل كبير  فعدد كبير من الجيران تحب الخضروات المزرعه أعلى السطح لأنها خاليه من المبيدات والاسمدة فمذاق هذة الزراعات جيد للغايه ولذيذ ومختلف عن الزراعات المضاف اليها مبيدات واسمدة.

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وتضيف ان الزراعات افضل بكثير خلال الفترة الحاليه وتزداد خلال شهر رمضان لاهتمام الصائمين باطباق السلطة الطازجه والخضروات مشيرتا ان زراعه السطح تحقق لها الاكتفاء الذاتى في العديد من المنتجات.

وقالت انني ازرع في تربه طينيه مع تربه رمليه كما انني استفيد من قشر البيض بقايا الشاي وانها قامت بتنفيذ المشروع على سطح منزلها منذ 3 سنوات وان المشروع غير مكلف بل مربح لمن  يجيد الزراعه .

 

وأضافت أن جميع أفراد الأسرة يحفزونها على مواصلة الزراعه وخاصة أن المشروع قادر على توفير احتياجات الأسرة من الخضروات الطازجه.

وقالت اتمنى ان عمل صوبه على جميع مساحة سطح المنزل لزراعة أنواع أخرى من الخضروات والفاكهه. 
 

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رمضان حياة كريمة مسار العائلة المقدسة الخضروات والفاكهة الخضروات الطازجة الاكتفاء الذاتي مبيدات لاكتفاء الذاتي

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