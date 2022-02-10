حياة كريمة.. محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات مشروعات ورصد المعوقات لحلها..ويتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

-محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بمتابعة مشروعات حياة كريمة ورصد المعوقات لحلها

-متابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

-محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء ومديري المديريات الخدمية، والهيئات والجهات التنفيذية، ومهندسي دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وجه المحافظ، ممثلي شركتي الاتصالات والغاز، بالإسراع في إنجاز معدلات تنفيذ الأعمال المكلفين بها، بقري المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، مؤكداً أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أي أعباء، وموجهاً بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كافة المقاولين المكلفين بالأعمال الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد للانتهاء منها.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن المستهدفة، بالتنسيق مع مهندسي دار الهندسة، لمتابعة الأعمال الإنشائية، حيث إنهم المسؤولون عن متابعة المشروعات والإشراف عليها في مراحل التنفيذ، واستلام المشروعات عند الانتهاء منها، وتلافي أي ملاحظات قد تظهر أثناء المشروع.

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات: (توصيل الغاز الطبيعي -الاتصالات -مياه الشرب –مشروعات الصرف الصحي –الهيئة العامة للأبنية التعليمية - قطاع الصحة)، مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

كما تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد اليوم "الأربعاء"، اللمسات النهائية لأعمال التطوير الشاملة لمسار العائلة المقدسة، في منطقة "دير جبل الطير" بسمالوط، تمهيدا للافتتاح الرسمي للمسار.

رافق المحافظ، خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة والعميد أحمد عاصم ممثل الهيئة الهندسية، وعدد من القيادات الأمنية، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

وأضاف المحافظ أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتابع باستمرار الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وتفقد المحافظ خلال جولته جميع الاعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير ، كما تفقد المحافظ المجمع الأمني بجبل الطير والذي سيتم افتتاحه قريبا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

ويقع دير جبل الطير أمام مركز سمالوط في شرق النيل، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم، وهي إحدى الكنائس الأثرية في المنطقة التي أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى أرض مصر.