مصطفى بكري عن محمد حسنين هيكل: كان يتواصل مع الجميع بشكل إنساني..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، “إن الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل هو قيمة كبيرة، ربطتني علاقة وثيقة به عام 1984 وكان يستقبلني أنا وزملاء في مبنى الأهرام”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن محمد حسنين هيكل، كان يتواصل مع الجميع بشكل إنساني، مشيرا إلى أن رأيه السياسي والمهني لا ينقطع.

وتابع مصطفى بكري، أن معظم العاملين بالأهرام يعتبرون نفسهم تلاميذ للكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن الصرح الذي تم له بمكتبة الإسكندرية، هو جهد مشكور لدكتور مصطفى الفقي وعائلة حسنين هيكل.