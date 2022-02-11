ابعدوا عن أعراض الناس.. حسبي الله ونعم الوكيل.. تامر أمين ينفعل على الهواء

قال الإعلامي تامر أمين، إن شقيقة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية حاولت الانتحار بتناول حبة غلال سامة، وذلك بعد قيام بعض الأشخاص بتوجيه كلمات غير مقبولة لها عن شقيقتها المتوفية.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه بحمد الله تم انقاذ الفتاة، ولكن هناك بعض الأشخاص تستبيح وتتحدث عن أشياء غير مقبولة، بشأن بسنت معلقًا :" الناس بتتكلم على حاجة مش فى الراحلة".

ولفت إلى أن بعض الأشخاص على السوشيال ميديا يوجه لـ شقيقة الراحلة كلمات منها :" مش انتى اخت بسنت اللى و اللى" معلقًا :" ما يتم كارثة و رغم الحديث فى وسائل الإعلام هناك بعض الأشخاص تستمر فى ارتكاب الأخطاء و الجرائم".

ووجه رسالة لكل ولى أمر :" ياريت ناخد بالنا و نركز مع أولادنا، ونعلمهم الصح و الغلط، وطبعًا البعض الذى يعمل ذلك من الشباب قليل، ولكن فى حالة القب عليه ستبكى الأسرة".

وانفعل تامر أمين على الهواء قائلا "ابعدوا عن أعراض الناس و حياة الناس" " حسبي الله و نعم الوكيل فى كل شخص يتسبب فى وقائع مثل هذه الوقائع الخاصة بالعرض و الشرف".