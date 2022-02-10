صندوق النقد الدولي يعلن تحقيق تقدم في محادثاته مع لبنان

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إحراز تقدّم في محادثاته مع لبنان، مشدّداً في الوقت نفسه على الحاجة إلى "عمل معمّق" للتوصّل إلى اتفاق على خطة دعم تنقذ هذا البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الكارثية.

وبدأ مسؤولون لبنانيون في 24 يناير محادثات عن بُعد مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على خطة إنقاذية تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

وقال المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، خلال مؤتمر صحافي "أودّ أن أقول إنّ هذه المحادثات تتقدّم بشكل جيّد، لكنّ الفترة المقبلة تتطلّب عملاً معمّقاً".

وأوضح المتحدّث أنّ هذه محادثات "متواصلة"، لكنّ المهمّة ستنتهي نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف "سنواصل تعاوننا الوثيق لمساعدة السلطات على إعداد برنامج إصلاحي يهدف إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية والمالية في لبنان".

وكانت المديرة العامّة للصندوق كريستالينا جورغييفا قالت الأسبوع الماضي إنّ المؤسسة المالية الدولية لم تدعم سوى "برنامج شامل" للبنان يعالج جميع مشاكل البلاد بما فيها الفساد.

وللمرة الأولى في تاريخها تخلّفت الدولة اللبنانية في 2020 عن سداد مستحقات ديونها السيادية.

وفقدت العملة اللبنانية حوالى 90% من قيمتها في السوق السوداء، في وقت بات فيه أربعة من كل خمسة لبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة.

وعلى الرّغم من التدهور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، لا تزال الطبقة الحاكمة تحجم عن تطبيق الإصلاحات التي اشترطها المانحون الأجانب لتقديم المساعدة.