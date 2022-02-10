أبو جبل يتحدث عن إصابته بـ كورونا قبل بطولة الأمم الأفريقية.. فيديو

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إنه كان يتدرب هو والكابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، وذلك مع بداية البطولة، ولحظة إصابتهم بفيروس كورونا.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الحضري شخصية كبيرة، واستفاد منه الكثير.



ولفت إلى أنهم قاموا بعمل 4 مسحات، وكل يوم تجري المسحة ويتدربون، وبعد الوصول لـ الرقم المطلوب و الذى يؤكد أنهم غير مصابون سافروا للكاميرون.

وأشار إلى أنهم وصلوا الكاميرون يوم لقاء مصر و نيجيريا، مؤكدًا :" وصلنا قبل المباراة بـ دقائق لحظة تسجين اللاعبين".



وكشف أن لحظات تواجده فى مصر قبل السفر للكاميرون، كانت صعبة، ولكنه كان على ثقة أنه سيشارك فى البطولة.



