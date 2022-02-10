عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. حقيقة اندلاع اشتباكات مسلحة بين أنصار الدبيبة وباشاغا في طرابلس

فتحي باشاغا وعبد
فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الخميس، بأن الأنباء التي تتحدث عن وقوع اشتباكات في العاصمة الليبية، طرابلس، بين أنصار رئيس الحكومة الليبية الجديد، فتحي باشاغا، وسلفه عبد الحميد الدبيبة غير صحيحة.

وأكد سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا في تصريح للوكالة، عدم وجود أي اشتباكات في العاصمة التي يتواجد فيها في الوقت الحالي.

وأوضح شرادة"، أن الدوريات الأمنية منتشرة بالشوارع ولم تحدث أي اشتباكات خلال الساعات الماضية.

المعلومات ذاتها أكدها عضو الهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور سالم كشلاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، حيث أوضح أن الأمور الأوضاع الأمنية مستقرة في طرابلس ولم تحدث أي اشتباكات.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات طلقات رصاص في العاصمة طرابلس، إلا أنهم لم يتأكدوا من حقيقة الاشتباكات أو الأطراف التي تبادلت إطلاق النار.

وتداولت بعض المواقع معلومات حول اندلاع اشتباكات مسلحة بين أنصار رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا (رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب)، وأنصار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية حول الأنباء المتداولة.

فتحي باشاغا الدبيبة ليبيا اشتباكات طرابلس مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

صحة النواب: انتهاء الموجة الخامسة من كورونا في مارس القادم

ترشيحاتنا

حديثة العهد بالدبلوماسية .. من هي أنالينا باربوك وزير الخارجية الألمانية الجديدة؟

وفاة الفرنسي لوك مونتانييه الحائز على نوبل الطب لاكتشافه الإيدز

شاهد..محمد أبو جبل يقلد الفنان محمد منير

إبراهيم عيسى: أنا مين علشان أفتي

مصدر امنى يكشف حقيقة ادعاءات التعذيب داخل السجون

وزير الري: لدينا عجز 54 مليار متر مكعب من المياه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ