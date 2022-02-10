ليبيا.. حقيقة اندلاع اشتباكات مسلحة بين أنصار الدبيبة وباشاغا في طرابلس

أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الخميس، بأن الأنباء التي تتحدث عن وقوع اشتباكات في العاصمة الليبية، طرابلس، بين أنصار رئيس الحكومة الليبية الجديد، فتحي باشاغا، وسلفه عبد الحميد الدبيبة غير صحيحة.

وأكد سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا في تصريح للوكالة، عدم وجود أي اشتباكات في العاصمة التي يتواجد فيها في الوقت الحالي.

وأوضح شرادة"، أن الدوريات الأمنية منتشرة بالشوارع ولم تحدث أي اشتباكات خلال الساعات الماضية.

المعلومات ذاتها أكدها عضو الهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور سالم كشلاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، حيث أوضح أن الأمور الأوضاع الأمنية مستقرة في طرابلس ولم تحدث أي اشتباكات.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات طلقات رصاص في العاصمة طرابلس، إلا أنهم لم يتأكدوا من حقيقة الاشتباكات أو الأطراف التي تبادلت إطلاق النار.

وتداولت بعض المواقع معلومات حول اندلاع اشتباكات مسلحة بين أنصار رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا (رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب)، وأنصار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية حول الأنباء المتداولة.