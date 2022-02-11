راغب علامة: هيفاء وهبي فنانة استعراضية وليست مطربة والأفضل أن تكون ممثلة.. فيديو

أكد النجم اللبناني راغب علامة، أن هيفاء وهبي فنانة استعراضية وسيدة من أجمل السيدات التي رأها لكنها ليست مطربة، قائلا: "هيفاء فنانة استعراضية وهي ست من اجمل الستات اللي شوفتهم في حياتي وعندها كاريزما لكن مطربة لا استعراضية نعم، ولها في أغاني الدلع".

وأضاف النجم راغب علامة، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هيفاء وهبي جيدة في التمثيل وأفضل لها أن تكون ممثلة عن مغنية، متابعا: "هيفاء فى التمثيل حلوة وكنت افضل تكون ممثلة عن مغنية وبتعرف تتعامل مع الكاميرا وشاطرة".

ونفى الفنان راغب علامة، توقيع عقد للمشاركة في عمل فني برمضان القادم، قائلا: "لم أمضي شيء للتمثيل في رمضان وغير مقتنع بالتمثيل ومقتنع بالموهبة مش الشهرة، والتمثيل هيأخذ مني اكثر ما يعطيني والتمثيل شغلة عظيمة وصعبة وبتعذب من صعوبة التمثيل امام الكاميرا وانا بصور كليب".

