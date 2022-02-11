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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد ١١ فبراير.. اعرف شخصيتك في علم الأرقام

صدى البلد

 

 

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد اليوم  ١١ فبراير

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد اليوم  ١١ فبراير جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد اليوم  ١١ فبراير

شخصية اليوم: في علم الأرقام..

 إذا كنت مولودا في يوم 11 فبراير فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية متكاملة بمعنى أنك عاطفي وعقلاني في آن واحد.. 

 

أنت أيضا محارب ومتشدد وحساس وانفعالي ومتقلب ولديك ثقة كبيرة في نفسك تساعدك على تحريك الأحداث والأشخاص. 

نصيحة: 

عام ٢٠٢٢ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وقدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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