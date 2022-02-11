أبوجبل: ما نشر عن توقيعي للأهلي غير صحيح | فيديو

رد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، على سؤال " فى الأخبار على السوشيال ميديا تقول إن أبو جبل وقع للنادي الأهلي وأخبار أخرى بأنه رفض".

وقال خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، إنه لم يحدث تواصل بينه وبين النادي الأهلى نهائيًا فى الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن ما نشر غير صحيح، وأنه لم يحدث أى تواصل.

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إنه لم يحسم موقفة من التجديد لـ نادي الزمالك حتى اليوم، موضحًا أنه لم يساوم نادي الزمالك على أى أموال.



وأضاف أنه أول ما لعب فى الزمالك كانت فى 2013 -2014، حصل على دوري و كاس، وترك النادي فى 2016، وترك أموال كثيرة للزمالك، ولم يطالب الزمالك بتلك الأموال.



ولفت إلى أنه لم يتصل بأى مسئول بالزمالك يطالبه بالأموال، وذلك لآن الزمالك اسم كبير، وهو من قام بعمل شخصية و كيان أبو جبل.



وأشار إلى أنه كان على يقين على بالعودة للزمالك بعد اللعب فى نادي سموحه، وتم شرائه من سموحة بمقابل مادي.