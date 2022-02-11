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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ممرضة تختلق حيلة اختطاف طفلها للعوده لطليقها بكفرالزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية شروع فنية تمريض في اختلاق حيلة ماكرة في اختطاف طفلها ، وذلك لرغبتها في استجداء تعاطف طليقها، والسفر إلية والعودة له وجاء ذلك عقب تمكن من  كشف حيلتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ الكاذب وازعاج السلطات .

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كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العميد محمد شبل مأمور مركز كفر الزيات يفيد بورد بلاغ من سيدة تدعي، اختطاف رضيعها البالغ من العمر 9 شهور في وضوح النهار من عربة الأطفال الخاصة به عن طريق المغافلة بمحيط منزلها الكائن بشارع الحدادين بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات أن وراء الواقعة ممرضة وشخصين آخرين لتنفيذ حيلة اختلقتها الأولى وهي فكرة الادعاء بإنجابها طفل وهمي من زوجها الذي انفصلت عنه منذ عدة شهور، عقب اكتشافها زواجه عليها وانجاب طفل دون علمها من الزوجة الأخرى ، بهدف الرغبة في العودة الية والسفر له في إحدى الدول العربية التي يعمل فيها، واستجداء تعاطفه .

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كما أوصي مدير أمن  يتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية ، وتبين أن السيدة تدعي "ليلي. م. ا" في العقد الثالث من العمر، تعمل اخصائية تمريض في إحدى المستشفيات الحكومية بالإسكندرية.


وبمناقشتها تبين عدم صحة ما إدعته، وأنها على خلاف مع زوجها، مما أدى إلى انفصالهما منذ عدة شهور، إلا أن أنها رغبت في العودة إلية، والسفر له إلى إحدى الدول العربية التي يعمل بها ، فاختمر في ذهنها فكرة الادعاء بإنجاب طفل منه ، واختلقت فكرة خطف الرضيع الوهمي بالاشتراك مع آخرين، لاستجداء تعاطف طليقها، واستخرجت شهادة ميلاد مزورة للرضيع بهدف الحصول على اجازة رعاية طفل من عملها.

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وأفاد الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز كفرالزيات تبين عدم صحة الواقعة، وأن الزوجة لديها اثنين أبناء فقط، وليس لديها أطفال رضع من طليقها في هذا السن، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط 2 اخرين اشتركوا مع المتهمة في ارتكاب الواقعة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتم توجيه عده تهم لها وهي ازعاج السلطات وتزوير محررات رسمية، وجرى عرضها على النيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين.

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