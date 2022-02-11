للقضاء على "العزلة الاجتماعية".. اليابان تطلق روبوتات ناطقة لمحاربة الوحدة والعزلة

عرضت فضائية " العربية" تقريرًا عن روبوتات ناطقة لمحاربة العزلة من صُنع دولة اليابان .

وأفاد التقرير ، أنه في إطار محاربة مشكلة اجتماعية في اليابان تعرف باسم العزلة عن المجتمع ، حيث يعاني منها حوالي مليون ياباني .



وتابع التقرير ، أن هناك شركة يابانية تطلق روبوتات تسمى" التر ـ إيغو " وذلك بغرض التفاعل مع الأشخاص الذين يعزلون أنفسهم عن العالم دون الحاجة إلى الكشف عن وجوههم .



وذكر التقرير ، أن الشركة أكدت أن الهدف من هذه الروبوتات مساعدة الأشخاص المعزولين على التفاعل الافتراضي مع عاملين اجتماعيين عبر الروبوتات وهو ماقد يساعدهم بالرغبة بالخروج ولقاء الناس .



اليابان تحارب العزلة الاجتماعية بروبوتات ناطقة - YouTube