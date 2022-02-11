الزراعة: قرارات رادعة من الحكومة لمواجهة التعدي على الأراضي

نوع من الإرهاب

قال الدكتور أنور عيسي وكيل وزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي السابق، إن الدولة شعرت بالخطر بشأن الاعتداء على الأراضي الزراعية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة هذا الأمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن التعدي على الأراضى الزراعية نوع من أنواع الإرهاب، والأراضي الزراعية أمن قومي، ويجب الحفاظ عليها.

ولفت إلى أن الأراضى الزراعية ثروة قومية، ويجب على الجميع الحفاظ عليها، ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقاب من قبل الدولة، منها الحرامان من جميع أشكال الدعم، والمعاقبة بالقانون، لأن هذا الأمر يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف.

وأشار إلى أن الفدان الذى يتم استصلاحه فى الصحراء يكلف الدولة 300 ألف جنيه، وهذا الرقم كبير، وفى المقابل يعتدى المواطن على الأراضي.

وأوضح أنه بعد ثورة 25 يناير حدثت هجمة شرسة على الأراضي الزراعية، وتم الاعتداء على مساحات كبيرة للغاية، ولكن فى الفترة المقبلة لن يكون هناك تعدي على الأراضي.