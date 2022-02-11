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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جون كيري: الولايات المتحدة وفرنسا يقفان وقفة الرجل الواحد لحماية البيئة

جون كيري
جون كيري

قال جون كيري ، مبعوث الأمم الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ ، إن الرئيس بايدن ملتزم بكامل الالتزام لمساعدة كافة مساعيكم ونتطلع إلى العمل معكم ونحن نقدر روح الريادة التي تحلى بها الرئيس ماكرون بجمعه الشامل في مؤتمر قمة المحيط الواحد .

وأضاف " كيري" خلال كلمته بمؤتمر قمة المحيط الواحد ، أنه من المهم الالتزام المتسق بدعم عجلة العملية قدمًا، ونود أن نشكر سيادة الرئيس على ريادته في المفاوضات الثنائية لوضع اللمسات الأخيرة على البيان المشترك الذي قد صرحنا به اليوم ونعرب فيه عن رؤية بشأن اتفاق عالمي لمكافحة ظاهرة التلوث بالبلاستيك .


وتابع ، أن الولايات المتحدة وفرنسا يقفان وقفة الرجل الواحد وملتزمون بحماية البيئة لصالح الأجيال القادمة .


#موقع_الرئاسة || السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك بمؤتمر قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية - YouTube

جون كيري مبعوث الأمم الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ قمة المحيط الواحد اخبار توك شو

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