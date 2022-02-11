عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استشارات LMC: هيونداي الأكثر ربحية في أوروبا عام 2021 وانفراج أزمة أشباه الموصلات

أشباه الموصلات
أشباه الموصلات

توقع الخبراء في عالم السيارات أن تنفرج أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي استمرت لمدة عامين مع انتشار جائحة كوفيد 19 وأثرت على حجم إنتاجية كل الشركات.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، أن النقص العالمي في أشباه الموصلات قلص خطوط الإنتاج على مدار الـ 12 شهرًا الماضية أجبر الشركات الكبيرة مثل جنرال موتورز و فورد و تويوتا على الإغلاق المؤقت لمصانعها وتقليص ساعات العمل والاستغناء عن بعض الوظائف الخاصة بأنظمة مساعدة السائق سيخف ولكن كل ذلك على وشك الانتهاء بحلول نهاية هذا العام مع عودة كمية العرض إلى طبيعته، وفقًا للإجماع داخل الصناعة.

 

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا موتورز الأمريكية، "إيلون ماسك" : "في 2021، أنفقنا الكثير من الموارد الهندسية والإدارية لحل مشكلة الاضطرابات في سلاسل التوريد، وإعادة تعريف برمجياتنا تزامنا ع تغيير نوعية أشباه الموصلات التي نستخدمها، وتقليل عدد الرقائق التي نحتاجها في صناعة كل سيارة، لقد كان العام الماضي دراميا ومتمركز حول النقص في أشباه الموصلات".

 

وفقًا لتقديرات شركة LMC Automotive، المتخصصة في الاستشارات لشركات السيارات وكتابة التقارير والتوقعات الخاصة بسوق السيارات ونسب الأرباح والمبيعات السنوية، كان من المفترض أن تنتج الشركات  9.6 مليون سيارة إضافية العام الماضي وهو ما لم يحدث، كما أنها اضطرت أن تخفض من توقعاتها الإنتاجية للشركات ومعدلات الربح السنوية لسنة 2021 لكل الشركات بعد الأرقام الكارثية لسنة 2020 مع بداية ظهور وانتشار فيروس كورونا.

 

بالنسبة للعام الحالي 2022،  تقدر شركة LMC الاستشارية أن حجم الإنتاج المفقود بسبب أزمة الرقائق سينخفض ​​إلى النصف ليكون 4.8 مليون وحدة أقل من المتوقع، فيما قال "بيت كيلي" العضو المنتدب لشركة LMC في وقت سابق من هذا الشهر: "لا يزال الطلب يفوق المعروض من المنتجات في السوق، وهذا حاد بشكل خاص في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".

 

بالرغم من كل المشاكل التي تواجه الصناعة إلا أن  هيونداي موتورز  أكبر الرابحين في منطقة أوروبا العام الماضي، حيث باعت 1.02 مليون سيارة من العلامات التجارية المختلفة  هيونداي  و كيا  و جينيسيس، بزيادة 21٪ عن العام السابق عليه لتضعها في موضع متقدم عن مجموعة رينو ، وفقًا لبيانات من مجموعة الضغط الأوروبية للسيارات ACEA.

كما حققت تويوتا أداءً جيدًا العام الماضي، حيث وصلت إجمالي مبيعات سيارات تويوتا و لكزس إلى 760178 بزيادة 9.6٪ عن العام السابق عليه، أي سنة 2020.

تسلا إيلون ماسك جنرال موتورز فورد تويوتا اوروبا هيونداي وكيا جينيسيس لكزس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

الصحة: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث أتوبيس بطريق مطروح إسكندرية

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب أتوبيس بمطروح

موضوعات متعلقة

مقاييس مذهلة في فئتها.. دخول طراز "سمارت 1" مرحلة الإنتاج التجاري.. صور

أستون مارتن تنفي مغادرة الرئيس التنفيذي لمنصبه وتوضح الصراعات داخل الشركة

بوش تستثمر 2 مليار يورو في تدريب العاملين على التقنية الكهربائية للسيارات

هيونداي تقدم "ايونيك 5" موديل 2023 ببطارية أقوى ونطاق أطول

فورد تشارك في معرض شيكاغو للسيارات بـ "برونكو Everglades"

نيسان تشارك في معرض شيكاغو للسيارات بـ 3 مفاهيم جديدة

محطة واحدة ليل نهار.. مالكي سيارات مازدا يشتكون من عطل غريب في الراديو

انخفاض 21% في أرباح تويوتا خلال الربع الأخير من 2021

ترشيحاتنا

نثق بالأهلي وتاريخه .. موسيماني : لسنا قلقين من مباراة الهلال السعودي

أشادت بمصر ووصفتها بـ الشريك المهم.. شكري يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية ألمانيا

مدرب الهلال السعودي: نحترم الأهلي.. وهذا سلاحنا للفوز ببرونزية العالم

كيفية تحميل وتثبيت لعبة GTA San Andreas لأجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد مجانا

انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزة في روسيا| تفاصيل

التعاون الدولي: 07.5 مليار يورو إجمالي محفظة التعاون بين مصر وفرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ