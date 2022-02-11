غلق كلي جديد بشارع الهرم لتنفيذ محطة مترو الطالبية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق كلي لشارع الأهرام من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجه لفندق أوروبا" بطول ما يقرب من (٥٠٠م) في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة.

الغلق يأتي في ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفـاق (المريوطية - العريش - المطبعة).

الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

استكمال السير بمحور انور السادات "ترسا سابقاً" إتجاه مسطح کوبری عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم .

السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبری عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة اخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام .

الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.