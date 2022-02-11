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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية:وحدة مناظير جديدة وتطوير العمليات بمستشفى ديرب نجم بتكلفة مليون جنيه

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، تم تطوير ورفع كفاءة بعض الأقسام الطبية بمستشفي ديرب نجم المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت مليون و ٤٥ ألف جنيه.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم إضافة وحدة مناظير جديدة للمسالك البولية، بعد توفير الجهاز بتكلفة ٧٤٥ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تم تطوير ورفع كفاءة قسم العمليات الجراحية، وتغيير الأرضيات بمادة مضادة للبكتيريا، وتركيب ستائر ضد البكتريا، وإضافة أسرة وأجهزة طبية جديدة، بتكلفة تقديرية بلغت ٣٠٠ ألف جنيه، وذلك للتوسع في إجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، لخدمة المرضي بمركز ومدينة ديرب نجم والمراكز المحيطة بها.

 

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وثمن وكيل الوزارة الدور الهام للمجتمع المدني، ومختلف مؤسسات الدولة، في تضافر الجهود، لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لجميع المساهمين في هذا العمل ولمدير مستشفي ديرب نجم، وجميع الفرق الطبية، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بمحافظة الشرقية.

 

يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية وجه مساء أمس الخميس أثناء زيارته لديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفي، وللخدمة الطبية المقدمة للمرضي بها، بالتشغيل التجريبي لقسم العمليات الجراحية الجديد، بعد تطويره ورفع كفاءته، لصالح المرضي بديرب نجم.

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