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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بساحة دار الأوبرا

عرض 11:11 في ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي غدا

صدى البلد

يقام مساء غدا السبت حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الـ 47 والـ48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية بحضور الفنان حسين فهمي ضيف شرف الدورة وصناع السينما من الفائزين عن أعمال 2020 و2021، والمكرمين.

لجنة التحكيم تضم، السيناريست بشير الديك رئيسا وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشري والمخرج تامر محسن والناقد رامي المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبدالخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد أبو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني، وعدد من الشخصيات العامة والصناع، وتقدم الحفل الإعلامية آية عبدالحكيم. 


وكتقليد لمهرجان الجمعية بعرض فيلم جديد بعد توزيع الجوائز، يتم عرض فيلم 11:11 بحضور منتج الفيلم أيمن نجيب ومخرجه كريم أبو زيد والسيناريست ياسر عبدالباسط ومدير التصوير هاني السعداوي و المونتير رامز عاطف و الموسيقار أشرف الزفتاوي، الفيلم بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، هندعبدالحليم، ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، ليضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، وكل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة اختيارات غاية في الصعوبة.


والمكرمين هم الفنانة نادية الجندي والفنان محسن محي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس. وأعلن مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان عن اختياره مجموعة من صناع السينما، حيث يمنحهم المهرجان هذا التكريم اعترافا وفخرا وإعتزازا وتقديرا بما قدموه من أعمال بارزة تعد علامة في تاريخ السينما المصرية. 

للمرة الثالثة.. فوز حنان مطاوع بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان جمعية الفيلم السنوي

فخورة جداً.. نادية الجندي تعبر عن سعادتها بالتكريم بمهرجان جمعية الفيلم


وأضاف: "منذ ٣ سنوات بدأ المهرجان في تقليد جديد وهو تكريم الرواد من صناع السينما تقديرا ووفاءا وإحياء لذكراهم وما قدموه من أعمال بارزة ي تاريخ السينما المصرية، وسنكرم هذا العام اسماء الراحلين المخرج والمنتج حلمي رفلة والمخرج أحمد بدرخان والمخرج والمنتج والممثل محمود ذو الفقار، ويتسلمها أحد أفراد عائلة الراحل".

حنان مطاوع دار الأوبرا عمر الشناوي غادة عادل محمد الشرنوبي

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