جامعة حلوان فى أسبوع.. تشارك في التنسيق لاختبارات محو أمية الأكثر احتياجا.. "الدراسات العليا" يطلق أول مجلة دولية للفنون

رئيس جامعة حلوان:

جهود الجامعة متواصلة فى مشروع محو الأمية

الجامعة حريصة على مشاركة الطلاب فى مثل هذه الفعاليات التى تساعد على صقل خبراتهم

صيدلة حلوان تحصد أفضل كلية في برنامج التميز في التعليم الصيدلي لعام 2021

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضى العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

شاركت جامعة حلوان للمرة الثالثة في التنسيق للاختبارات الفورية لمحو الأمية للمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

وبالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين منسق ومشرف عام مشروع محو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا وبين الأستاذة نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة والأستاذ جمعة نصار مدير إدارة الهيئة بالموسكي والأزبكية

أكد الدكتور ممدوح مهدي أن جهود الجامعة تتواصل في المشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية في مصرنا الحبيبة، وخاصة لما لهذا المجال من أهمية كبيرة للوطن والمواطنين

ومن خلال هذا التعاون والتنسيق الموقر تم انعقاد امتحان فوري لمحو الأمية للمواطنين بمدرسة ثمرة التوفيق الإبتدائية بحي الفجالة برمسيس لتحديد مستوى (115) مواطن ومواطنة الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية من قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك بمشاركة عدد (40) طالب وطالبة من أبناء جامعة حلوان

أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان عن حصولها على أفضل كلية في برنامج التميز في التعليم الصيدلي لعام 2021 ، والذي ينظمه سنويا بنك المعرفة المصري بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACPE) بمشاركة عدد من خبراء التعليم الصيدلي الدوليين.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

صرح الدكتور ممدوح مهدي أن المشاركة المميزة لكلية الصيدلة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب الجامعة من خلال برامج مختلفة تواكب تطورات العصر وتساهم في المنافسة بقوة في سوق العمل.

و فى هذا السياق تم تكريم الفريق المشارك من قبل الكلية خلال مراسم التكريم التي عقدت عبر منصة زووم والتي نظمها بنك المعرفة المصري و knowledge E، وذلك بحضور جان انجل المدير التنفيذي لمجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية (ACPE).



كما أشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية في كلمته الافتتاحية إلي أهمية الاهتمام بالجدارات التي تقدمها برامج التعليم الصيدلي والتي تعد المؤهلات الرئيسية للخريج في سوق العمل، وضرورة التحول للتعليم القائم علي الخبرة والذي يمنح الطلاب مهارات التعامل مع كل تخصصات فرق الرعاية الصحية بكفاءة، وأضاف سيادته أن تكريم فريق الكلية يأتي كشهادة تميز لفريق الكلية المشارك في البرنامج ودليل علي تميز الخدمة التعليمية التي تقدمها كلية الصيدلة جامعة حلوان.

جدير بالذكر أن فريق الكلية المشارك تكون من الدكتورة شاهندة محجوب الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والدكتورة شهيرة نوفل الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم والدكتور هشام رأفت الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والدكتور محمد سعيد ماضي المدرس بقسم العقاقير والدكتورة رغدة عبد المنعم المدرس بقسم الصيدلانيات والدكتورة ولاء بدوي المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية والدكتور محمود إبراهيم المدرس بقسم ممارسة الصيدلة وبقيادة الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

فازت جامعة حلوان بجائزة الأبداع والتميز حيث شارك وفد طلابي من جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، في مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي وعقد تحت شعار " خير بلادى" بأسوان حيث أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وبالاشتراك مع جامعة أسوان خلال الفترة من ٨:٤ فبراير ٢٠٢٢.

وقد أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على ضرورة المشاركة فى مثل هذه الفعاليات حيث تعد فرصة رائعة لصقل مهارات الطلاب، وتشجيع روح التنافس بينهم وخلق روح ايجابية بين الطلاب حيث يساهم التسابق في كسب المزيد من المعلومات والعمل على إظهار مواهب الطلاب .

هذا وتضمنت فعاليات المهرجان الجلسة الافتتاحية، مجالات التسابق بورش العمل، جولة نيلية لجزيرة النباتات وغرب سهيل، وزيارة سياحية لمعبد فيلة وقد صاحب الفوج الدكتور احمد يحيي المدرب فى مركز الفنون التشكيلية جامعة حلوان ومشرف الوفد الطلابي، وتم عمل معرض لعرض نتاج أعمال الطلاب المشاركين.

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم لمجالات التسابق تكونت من ا.د/ محمود حامد صالح رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ا.د/ وجدي رفعت فريد عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، ا.م.د/ إيمان محمد وجدي عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي المساعد ووكيل كلية التربية النوعية جامعة أسوان.

يُصدر قطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أول مجلة دولية للفنون بجمهورية مصر العربية " مجلة الفن والتصميم والموسيقى" JADM، من خلال منصة تتبع Elsevier الناشر الدولي للابحاث العلمية ، وبنك المعرفة المصري EKB وتنطلق علي موقع

WEBSITE: https://www.jadm.eg.net/journal/

وتعد مجلة الفنون والتصميم والموسيقى (JADM) هي مجلة نصف سنوية تتم مراجعتها وتحكيمها من قبل أكاديميين متخصصين دوليين ومحليين، تهدف JADM إلى تحسين جودة البحث العلمي في الفن والتصميم والموسيقى، مع تطبيق أعلى مستويات المعايير الدولية في النشرالعلمي، تنشر JADM الأبحاث الأصلية، ومقالات المراجعة، والأوراق النظرية، ومراجعة الكتب، ودراسات الحالة.

تشمل موضوعات JADM العديد من المجالات العلمية التي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الفرعية بما في ذلك موضوعات الفنون ومايرتبط بها من مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية والعلوم الهندسية . وتتميز بالبحث الذي يسعى لحل المشكلات التي تحتاج إلى دراسات تحليلية وابتكارية وإبداعية وكذلك مناهج فلسفية.

وتضم المجلة التخصصات الفرعية المتنوعة والمتعددة ، والتي تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) ؛ الفن (العمارة ، الرسم والرسم ، الديكور ، الجرافيك ، النحت ، تاريخ الفن ، الفخار ، الأعمال الفنية المعدنية ، الأعمال الفنية الخشبية ، طباعة المنسوجات ، الحرف اليدوية ، مناهج وطرق التدريس ، أسس التربية الفنية ، علم النفس ، تقنيات التعليم ، النقد و تقدير الفن). التصميم (نظرية التصميم وتاريخ التصميم ، التصميم الداخلي ، التصميم البيئي ، الوسائط الجديدة والتصميم التفاعلي ، تصميم المنسوجات والأزياء ، التصميم الصناعي وتصميم المنتجات ، السيراميك والنحت ، التصوير الفوتوغرافي والسينما ، الدراسات المستقبلية والثقافية ، وأي بحث عن التصميم عبر الكل مجالات التطبيق ، بما في ذلك أساليب التصميم الإبداعي والتقنيات المبتكرة). والموسيقى (الموسيقى العربية ، التأليف الموسيقي الغربية ، النظرية والتأليف ، الأداء ، علم الموسيقى ، علم الموسيقى التربوي).

المجلة متاح بها النشر الدولي لجميع الباحثيين من جميع أنحاء العالم في مجال الفنون والتصميم والموسيقى، ويتولي إدارة تحرير المجلة رئيس التحرير : الأستاذة الدكتورة علا هاشم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وتتكون هيئة التحرير من : الاستاذ الدكتور نبيل عبد السلام كلية التربية الفنية، الأستاذ الدكتور عمرو سامي كلية الفنون الجميلة، الأستاذة الدكتورة شيرين بدر كلية التربية الموسيقية، ومدير التحرير هي الدكتورة نسرين ابراهيم كلية الفنون التطبيقية.