بني سويف تستقبل 35 من السياح الإنجليز على متن الباخرة مصر

استقبلت محافظة بني سويف ،مساء أمس الخميس، "الباخرة مصر" القادمة من أسوان ومتجهة إلى القاهرة وعلى متنها 35سائحاً من السياح البريطانيين،وكان في استقبال الفوج :رانيا عزت مديرعام السياحة بالمحافظة،هبة السيد وكيل الإدارة،ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة

حيث أعدت الإدارة العامة للسياحة"تنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم "برنامجاً سياحياً ، تضمن استقبال الفوج بنادي الإدارة المحلية وتنظيم جولة بمنطقة الكورنيش ،وحضور حفل فنون شعبية،بالإضافة إلى توزيع بعض الكتيبات السياحية عليهم باللغة الإنجليزية للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

من جانبها أضافت رانيا عزت مدير السياحة،أن السياح الإنجليز عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة في بني سويف،معربين عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ"د.محمد هاني غنيم" والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء مرورهم ببني سويف في رحلتهم النيلية من أسوان إلى القاهرة عبر النيل

