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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معاون محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرى بهبشين

صدى البلد

زار محمد علي جبر معاون محافظ بنتي سويف ،منسق عام المبادرة ببني سويف ،مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى،والذي يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى

يأتي ذلك  في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف   . 

وتابع معاون المحافظ سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى الوحدة المحلية ببهبشين في العديد من القطاعات الحيوية من التعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الجماهيرية والصحة والكهرباء،مشيرا إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات المحافظ"د.محمدهاني غنيم"بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية

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تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج عدد 66 قرية في المرحلة الأولى بمركزي ببا وناصر،في المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى،من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي،الكهرباء،الطرق،الاهتمام بالنظافة والبيئة،تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره،بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية

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