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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: بلينكن أطلع لافروف على جهود خفض التصعيد في أوكرانيا

بلينكن ولافروف
بلينكن ولافروف

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن أطلع نظيره الروسي سيرجي لافروف على جهود وقف التصعيد وتعزيز الردع ضد الحشد الروسي قرب أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دعم واشنطن لكييف ضد أي عدوان روسي محتمل.

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والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة أن روسيا قد تغزو أوكرانيا قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في بكين، في 20 فبراير، في تحذير أثار أكثر من أي وقت مضى شبح اندلاع حرب في أوروبا في تسارع دراماتيكي للأحداث بعد جهود دبلوماسية مكثفة تبين في النهاية أنها عقيمة.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في إفادة صحفية إن هجومًا روسيًا قد يبدأ في ”أي يوم الآن“، وسيبدأ -على الأرجح- بهجوم جوي، ومن الممكن القيام بعملية تقدم سريع صوب العاصمة كييف.

وأضاف سوليفان أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر أمرًا قاطعًا ببدء الغزو. وقال إنه يتوقع أن يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتصال هاتفيًا ببوتين قريبًا بشأن الأزمة.

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