عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعدادا للماراثون الرمضاني.. محمد رمضان في الإسكندرية من أجل مشوار

محمد رمضان
محمد رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير دوره ضمن احداث مسلسل مشوار ، والذي من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022.

 ويقوم حاليا محمد رمضان بتصوير عدد من المشاهد داخل مدينة الاسكندرية ومن المقرر ان يستغرق تصويرها 4 ايام وبعدها يعود فريق العمل للقاهرة لاستكمال تصوير عدد من المشاهد الخارجية . 

مسلسل "مشوار لحد هناك"، من إنتاج شركة "سعدى جوهر ميديا هب"، ويشارك في بطولته النجوم محمد رمضان ودينا الشربيني، أحمد مجدي ومن إخراج محمد ياسين . 

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

باي باي ثانوية لـ محمد رمضان تقترب من 3 مليون مشاهدة

حققت أغنية النجم محمد رمضان، نصف مليون مشاهدة في أقل من 10 ساعات عقب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 وتمكن محمد رمضان من تصدر تريند اليوتيوب عقب طرح الأغنية بساعات قليلة ؛ حيث لاقت الأغنية إعجاب الجمهور. 

وكان قد نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر محمد رمضان في الفيديو من أغنيته «باي باي ثانوية» مما نال إعجاب متابعيه. وكان قد طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “باى باى ثانوية ” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مسلسل مشوار مشوار المخرج محمد ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تايوان

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

مفيش مطر وأجواء صقيع .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وبيترو أتليتكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

تشيلسي الإنجليزي يسعى لتكرار إنجاز ليفربول ومانشستر في نهائي كأس العالم للأندية

قيام الليل دأب الصالحين.. احذر أن تفوتك هذه الدرجات

كارثة طبيعية على وشك الحدوث بسبب الأخشاب واللحوم.. تفاصيل

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

81 مباراة.. كشف حساب موسيماني مع الأهلي قبل مواجهة الهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

نجوم المنتخب على عتبة أوروبا.. ماذا قال لاعبو مصر عن عروض الإحتراف؟

فنانة وحيدة تعزي شمس البارودي في وفاة شقيقها .. صور

أذاني والبيوت أسرار.. ماذا قالت زوجة أبو جبل بعد تصريح "المشاكل"

فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ