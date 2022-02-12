استعدادا للماراثون الرمضاني.. محمد رمضان في الإسكندرية من أجل مشوار

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير دوره ضمن احداث مسلسل مشوار ، والذي من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022.

ويقوم حاليا محمد رمضان بتصوير عدد من المشاهد داخل مدينة الاسكندرية ومن المقرر ان يستغرق تصويرها 4 ايام وبعدها يعود فريق العمل للقاهرة لاستكمال تصوير عدد من المشاهد الخارجية .

مسلسل "مشوار لحد هناك"، من إنتاج شركة "سعدى جوهر ميديا هب"، ويشارك في بطولته النجوم محمد رمضان ودينا الشربيني، أحمد مجدي ومن إخراج محمد ياسين .

حققت أغنية النجم محمد رمضان، نصف مليون مشاهدة في أقل من 10 ساعات عقب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتمكن محمد رمضان من تصدر تريند اليوتيوب عقب طرح الأغنية بساعات قليلة ؛ حيث لاقت الأغنية إعجاب الجمهور.

وكان قد نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الفيديو من أغنيته «باي باي ثانوية» مما نال إعجاب متابعيه. وكان قد طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “باى باى ثانوية ” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.