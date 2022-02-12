عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية : مدعي النبوة كاذب ومريض وعليه اللجوء للعلاج

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، ردًّا على سؤال لمشاهد يستفسر عن حكم  من يدَّعي النبوة أو يدَّعي أنه المهدي المنتظر: إن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الرسالات، وهو عليه الصلاة السلام خاتم الأنبياء والمرسلين.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان، أن دليل هذا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: 40]، وكلمة خاتم تعني أنه ختم الأنبياء، فلا ينال مقام النبوة بعده أحد، وفي "الصحيحين" وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي"،


أزهري يعلق على ادعاء شخص للنبوة


وعلق الشيخ إسلام رضوان من علماء الأزهر الشريف، على نشأت مدعي النبوة، قائلا: " إن تكرار ظهور أدعياء النبوة تعتبر علامة من علامات الساعة .

وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تنبأ بما سيحدث، وأنه سيخرج على الناس بعض الأشخاص تدعى النبوة وعلى أنهم مرسلون".

ولفت إلى أن ظهور مدعٍ نبوة على السوشيال ميديا، فى هذا التوقيت ليس بالغريب، مؤكدا أنه فى عهد سيدنا محمد ظهر أحد الأشخاص يدعى النبوة".

وأشار إلى أن هناك حديثا صحيحا جاء فيه :" عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله تعالی عنه أَنَّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ".


وأوضح أن ادعاء النبوة ظاهرة تعبر عن خلل نفسي، أو لتحقيق مكاسب معينة، والأفضل إماتة الدعوة بتجاهلها ".

وكشف أننا فى مرحلة خطيرة من الزمن، و ما يحدث علامة من علامات الساعة، " الأنبياء الكذبة" و الرسول قال ذلك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

مفتي الجمهورية : مدعي النبوة كاذب ومريض وعليه اللجوء للعلاج

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد ارتفاعه المفاجيء.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبراير 2022

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

ترشيحاتنا

واشنطن تعيد فتح سفارتها في جزر سليمان

قسوة ووحشية.. زوجان يحبسان ابنهما داخل صندوق 5 سنوات في فلوريدا

800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 12 - 2- 2022

الذهب يرتفع خلال الأسبوع مع تزايد التوترات في أوكرانيا

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 12-2-2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12-2-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

فيديو

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ