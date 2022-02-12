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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

‎انتشال جثمان ثانى ضحايا غرق مركب أبوقير بالإسكندرية

الضحية محمد علي حماد
الضحية محمد علي حماد

انتشلت أحد المراكب بالقرب من منطقة المعدية بالبحيرة جثة محمد علي حماد الاخ الثانى الذى لقى مصرعه فى حادث مركب الصيد بجزيرة نيلسون في منطقة أبوقير وتم انتشال الجثمان وإبلاغ الشرطة لاتخاذ اللازم.

‎ولقى أربعة صيادين مصرعهم غرقًا في منطقة أبوقير، شرقي الإسكندرية، وعُثر على جثة أحد الصيادين بعد صلاة الجمعة، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الآخرين.

‎والمركب يسمى مركب الريس علي حماد، الشهير بعلي التلت، والصيادون هم :احمد على حماد، ومحمد على حماد، واسماعيل حسن على، وعبدالله خميس.

‎وقد خرج جثمان أحمد علي حماد بالمعدية بمحافظة البحيرة على بعد 10 كم من مكان الغرق.
‎وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير في الإسكندرية، في تصريحات لصدى البلد، إنه أرسل فريقًا من الغواصين المتطوعين، فور تلقى بلاغًا من الأهالي بالواقعة، وعلى الفور أرسل فريقًا يجري أعمال البحث في مكان الغرق بالقرب من جزيرة نيلسون، وظهر جثمان أحد الضحايا بمنطقة المعدية بمحافظة البحيرة، بعد مكان الغرق بحوالي 10 كم، ولا يزال البحث جاريًا عن الثلاثة الأخرين.

‎وأضاف المالحي أن الرياح شديدة والبحر أمواجه عالية، والمكان ملئ بالصخور، والرؤية منخفضة، مما أدى إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجعًا سبب انقلاب المركب نتيجة ارتفاع الأمواج ، حيث كان موج البحر مرتفعًا للغاية.

‎وأشار إلى عمق البحر في مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13. مترًا ، وأن الرؤية في هذا المكان صعبة.

‎وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهري بالإسكندرية من أجل تكثيف البحث ، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.

محافظة البحيرة رياح شديدة غواصين الخير أحبار محافظة الإسكندرية حادث الغرق

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