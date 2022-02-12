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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمسية بالآثاريين العرب فى الذكرى الثانية لوفاة الدكتور على رضوان

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب، أن المجلس يقيم مساء اليوم، السبت 12 فبراير، أمسية لإحياء الذكرى الثانية لوفاة شيخ الآثاريين عالم المصريات الدكتور على رضوان، بمقر المجلس بالشيخ زايد، تتضمن تلاوة عطرة من كتاب الله يعقبها فيلم وثائقى عن مسيرة عطاء شيخ الآثاريين.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب، بأن تكريم شيخ الآثاريين الأستاذ الدكتور على رضوان بالعلم النافع والخير الذى ينتفع به الآخرون، حيث تم إنشاء جائزة سنوية باسم الدكتور على رضوان، عالم المصريات، قيمتها خمسة آلاف جنيه مصرى تمنح لأفضل بحث فى مجال تاريخ الفن المصرى القديم والآثار والديانة المصرية القديمة، كما أطلق اسم الدكتور على رضوان على مدرسة ببلدته كان اسمها التل الكبير الإعدادية بنات فأصبحت علي رضوان الإعدادية بنات، وتم تخصيص ثلاث جوائز للأوائل الثلاثة على المرحلة الإعدادية.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم ريحان، أن المجلس العربى أنشأ متحفًا للدكتور على رضوان بالدور الثانى بمقر الاتحاد يضم مقتنياته ومكتبته الهامة وأعمال الحفائر التى قام بها وأدواته المختلفة ومفردات مكتبه الأقلام والأوراق وجراب النظارة والمصحف والسبحة والأباجورة وميدالية تكريم من جامعة المنيا والموبايل ودليل التيلفونات وساعته الشخصية.

كما يضم المتحف شهادات التقدير والتكريم والأوسمة، منها شهادة بجائزة الدولة التقديرة فى العلوم الاجتماعية 2003 وشهادة تقدير من رئيس جامعة القاهرة بإشرافه على أفضل رسالة ماجستير عام 2013 بجامعة القاهرة وشهادة تقدير من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لجهوده وإسهاماته بيوم التراث الثقافى العربى 2017 وشهادة تقدير من اتحاد المؤرخين العرب لدوره المتميز والمبدع فى خدمة قضايا الأمة العربية وتاريخها المجيد.

ويشتمل المتحف على مقالاته بالصحف والمجلات، ومنها حواره مع أخبار الأدب عن مشوار حياته وكيف بدأ عمله مدرسًا للآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية التجارة جامعة أسيوط، وكذلك كراسات بخط يده من المرحلة الابتدائية ونوتة محاضراته أثناء دراسته بالجامعة والشرائح العملية القديمة المستخدمة فى بروجيكتور عرض الشرائح للطلبة أثناء فترة تدريسه للآثار، ومجموعة من الكارنيهات منها كارنيه الاتحاد العام للآثاريين العرب وكارنيه عضوية بلجنة التراث العالمى وتصاريح الزيارات المجانية للمواقع الأثرية.

ونوه الدكتور ريحان إلى إنشاء المركز العربى لصندوق الدكتور على رضوان لرعاية طلاب الآثار بالجامعات المصرية، وقد تحدث الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس المجلس، مع عمداء الكليات وأساتذة الآثار بالمؤتمر السابق بالشيخ زايد بتحديد أسماء الطلاب المستحقين وإرسالهم للمجلس.

جدير بالذكر أن الدكتور على رضوان محل تقدير واحترام على المستوى المحلى والإقليمى والدولى فقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآثار عام 1983، ووسام العلوم والفنون وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2003، وحصل على الوسام الكبير للجمهورية الألمانية بدرجة " قائد " عام 2006.

كما أشرف على أكثر من سبعين رسالة ماجستير ودكتوراه عن فنون وحضارة مصر القديمة في شتى مراحلها “ما قبل التاريخ – العصور الفرعونية – العصور اليونانية والرومانية – الفنون القبطية – الفن في النوبة”، كما أشرف على إنشاء كلية الآثار بفرع جامعة القاهرة بالفيوم 1992-1993، وعلى إنشاء دبلوم ما قبل التاريخ ودبلوم تاريخ الفن ودبلوم تاريخ الشرق الأدنى ودبلوم الترميم وفن المتاحف بجامعة القاهرة.

شارك بأبحاث فى مؤتمرات علمية بألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا والدنمارك وفرنسا والنمسا والسويد والنمسا وإسبانيا والمكسيك وجمهورية التشيك والسعودية والكويت والأردن واليمن.

عمل المستشار العلمى لآثار ما قبل التاريخ بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس الفريق المصرى المشترك فى "المركز المصرى الفرنسى لدراسة وترميم معابد الكرنك"، ورئيس لجنة معاينة ومراجعة مشروع أعمال التطوير بساحة الكرنك، ورئيس لجنة إعداد سيناريو العرض المتحفى الجديد للمتحف المصرى بالتحرير لجعله متحفا لتاريخ الفن المصرى القديم ورئيس لجنة إعداد سيناريو العرض المتحفى لمتحف إخناتون بالمنيا ورئيس اللجنة العلمية لمتحف الحضارة ورئيس اللجنة العليا لاختيار القطع الأثرية المطلوبة للمتاحف الجديدة “متحف الحضارة – المتحف الكبير- متحف إخناتون”.

له العديد من الأبحاث والمؤلفات باللغة العربية واللغات الأجنبية منها "مصر في متاحف العالم" في مجلة السياحة المصرية  العدد 161 (1973)، "حوني – حرخوف – ببي نخت – أمنحتب الثاني – أمنحتب بن حابو" - المجلد المصري  الموسوعة الأفريقية (1985)،"عن الأمومة والطفولة في مصر القديمة "مجلة المنهل - جدة –  الرياض - المملكة العربية السعودية ( 1988)، تقرير أولي عن حفائر كلية الآثار - جامعة القاهرة موسم  1988-1989 مجلة جامعة القاهرة  العدد الأول ( 1989)، المتاحف والحفائر – مطبعة جامعة القاهرة (1989)، الخطوط العامة لعصور ما قبل التاريخ وبداية الأسرات - مطبعة جامعة القاهرة (1990)، تاريخ الفن في العالم القديم - مطبعة جامعة القاهرة (1990)، مقدمة عن تاريخ الفن المصرى القديم - الموسم الثقافى الفنى - مطبعة جامعة القاهرة (1993-1994)، "مصر الفرعونية" في الموسوعة الحضارية لوزارة التربية والتعليم (1999)، "بوتو – تل الفراعين" ، مجلة الآثاريين العرب (2000).

وله أعمال علمية تحت الطبع ومنها الكاتب المصري القديم “الهيئة العامة للكتاب”، مصر في متاحف العالم (الهيئة العامة للكتاب)، فنون وآثار مصر القديمة عصور ما قبل التاريخ وبداية الأسرات (دار الشروق)، فنون وآثار الشرق الأدنى القديم  بلاد الرافدين (دار الشروق).

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للاتحاد العام للآثاريين العرب الدكتور محمد الكحلاوى الدكتور على رضوان الدكتور عبد الرحيم ريحان للآثاريين العرب عالم المصريات

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