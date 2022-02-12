وزارة التضامن تنظم زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية لأكاديمية الشرطة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى ، تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج ، زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية لقضاء يوم في أكاديمية الشرطة، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية ومسؤول تنفيذ المبادرة بالوزارة.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة التمكين والدمج المجتمعي لأبناء مصر من دور الرعاية الاجتماعية، بهدف تعزيز صورتهم الإيجابية لدى الرأي العام والمجتمع، وتنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لديهم تحرص الوزارة على تنفيذ زيارات تثقيفية وتوعوية للمؤسسات الوطنية.

وأكدت اللواء دكتور هبة أبو العمايم، أن أبناء مصر في دور الرعاية شاهدوا طلاب أكاديمية الشرطة خلال أدائهم التدريبات المختلفة منها تدريبات اللياقة والاقتحام والتسلق والباركور، ثم قاموا بالانتقال إلى ميدان الرماية ومشاهدة التدريبات المختلفة التي قام بها طلاب الشرطة، ثم الانتقال إلى ميدان الخيالة ومشاهدة عرض للعبة الكلة للضباط والتقاط الأهداف، ثم الانتقال لمشاهدة الكلاب فى أكثر من عرض مثل اكتشاف المتفجرات ولعبة شد الحبل.

وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك لتعزيز التواصل المجتمعي وتثقيف الأبناء من دور الرعاية حول تاريخ بلدهم والتعريف بدور هذه المؤسسات في النهضة التي شهدتها مصر من قبل والتي نستعيد عظمتها في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن قد نظمت من قبل زيارات لأبناء دور الرعاية لكل من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومتحف القوات الجوية، والأزهر الشريف، حيث تحرص الوزارة علي تنظيم مثل هذه الزيارات للمؤسسات الوطنية والدينية بهدف تنمية روح الولاء والمواطنة والانتماء لدي الأبناء، وكذلك التعرف علي الدور الوطني والديني المهم لتلك المؤسسات.

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