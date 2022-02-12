عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة التضامن تنظم زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية لأكاديمية الشرطة

صدى البلد

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى ، تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج ، زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية لقضاء يوم في أكاديمية الشرطة، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية ومسؤول تنفيذ المبادرة بالوزارة.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة التمكين والدمج المجتمعي لأبناء مصر من دور الرعاية الاجتماعية، بهدف تعزيز صورتهم الإيجابية لدى الرأي العام والمجتمع، وتنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لديهم تحرص الوزارة على تنفيذ زيارات تثقيفية وتوعوية للمؤسسات الوطنية.

وأكدت اللواء دكتور هبة أبو العمايم، أن أبناء مصر في دور الرعاية شاهدوا طلاب أكاديمية الشرطة خلال أدائهم التدريبات المختلفة منها تدريبات اللياقة والاقتحام والتسلق والباركور، ثم قاموا بالانتقال إلى ميدان الرماية ومشاهدة التدريبات المختلفة التي قام بها طلاب الشرطة، ثم الانتقال إلى ميدان الخيالة ومشاهدة عرض للعبة الكلة للضباط والتقاط الأهداف، ثم الانتقال لمشاهدة الكلاب فى أكثر من عرض مثل اكتشاف المتفجرات ولعبة شد الحبل.

وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك لتعزيز التواصل المجتمعي وتثقيف الأبناء من دور الرعاية حول تاريخ بلدهم والتعريف بدور هذه المؤسسات في النهضة التي شهدتها مصر من قبل والتي نستعيد عظمتها في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن قد نظمت من قبل زيارات لأبناء دور الرعاية لكل من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومتحف القوات الجوية، والأزهر الشريف، حيث تحرص الوزارة علي تنظيم مثل هذه الزيارات للمؤسسات الوطنية والدينية بهدف تنمية روح الولاء والمواطنة والانتماء لدي الأبناء، وكذلك التعرف علي الدور الوطني والديني المهم لتلك المؤسسات.

IMG-20220212-WA0025
IMG-20220212-WA0025
IMG-20220212-WA0024
IMG-20220212-WA0024
IMG-20220212-WA0021
IMG-20220212-WA0021
IMG-20220212-WA0022
IMG-20220212-WA0022
IMG-20220212-WA0023
IMG-20220212-WA0023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة المنتخب كأس الأمم الأفريقية

٣ كراتين وعملات.. رئيس مباحث الأموال العامة يكشف تجارة علاء حسانين في الآثار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد اعتزاله دوليا.. كشف حساب عبدالله السعيد مع منتخب مصر

تفاصيل قصة هزت الصعيد.. عندما تحولت «أزهار» فجأة إلى محمد

ترشيحاتنا

نقاط القوة والضعف للأهلي والهلال قبل لقاء كأس العالم للأندية

رئيس المكتب التجاري بواشنطن:صادرات مصر للسوق الأمريكى بالنظام المعمم للمزايا سجل 266.6 مليون دولار

مجموعة الأهلي.. صن داونز يعلن خضوع سيرينو لجراحة عاجلة

السيسي: أهمية خاصة لعلاقاتنا مع ألمانيا..ونتطلع لاستمرار التعاون على أساس الاحترام المتبادل

وزارة التضامن تنظم زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية لأكاديمية الشرطة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية و نظيرته الألمانية أنالينا بيريوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

فيديوجراف.. عن طريق الكاتل.. بريطاني يقدم طريقة عبقرية لتوفير الكهرباء

فيديو جراف.. حمو بيكا على الهواء: نقابة الموسيقيين عايزة مني إيه

فيديو .. تفاصيل مشاركة السيسي بقمة بريست في فرنسا

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ