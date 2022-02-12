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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزوز: "مسرح الجنوب" إضافة مهمة لطلاب جامعة الأقصر

مهرجان مسرح الجنوب
مهرجان مسرح الجنوب

أكد د. محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر، أن المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والمقام فى محافظة الأقصر خلال الفترة من 15 الى 20 مارس المقبل اضافة مهمة لشباب وطلاب الجنوب وخاصة محافظة الأقصر .

وأضاف رئيس جامعة الأقصر فى تسجيل مصور إلى إدارة المهرجان : أنه سعيد بتكريمه من قبل إدارة المهرجان ووجه الشكر للناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان  على دعمه لطلاب وشباب الجنوب مشيرا الى ان المهرجان سيكون له نشاط كبير داخل الجامعة  بالإضافة إلى إنشاء  فرق مسرحية  وتأهيل الطلاب من خلال ورش التدريب لعمل العروض المسرحية  بشكل احترافى ووجه الشكر للقائمين على المهرجان على دعمهم لطلاب وشباب جنوب الصعيد. 

يذكر أن الدورة السادسة من المهرجان  دورة المخرج الكبير خالد جلال تقام برعاية وزارة الثقافة  وجامعة الأقصر ومؤسسة حراء  ومكتبة مصر العامة بالأقصر  ودار حابى للنشر والتوزيع و جمعية انا المصرى بقنا وجمعية مفتاح الحياة بالأقصر وبيت الشعر بالأقصر.

وزارة الثقافة محافظة الاقصر خالد جلال مهرجان مسرح الجنوب هيثم الهوارى

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