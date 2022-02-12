روسيا وبيلاروس تختبران قاذفات صواريخ خلال تدريبات عسكرية مشتركة .. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض روسيا وبيلاروس تختبران قاذفات صواريخ خلال تدريبات عسكرية مشتركة.

وأوضحت أن روسيا حشدت في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية ما أثار مخاوف من غزوها لهذا البلد الأمر الذي تنفيه موسكو التي تطالب بضمانات أمنية بما فيها عدم قبول حلف شمال الأطلسي بانضمام أوكرانيا إليه.



وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الروسية نشرت لقطات مصورة لتدريبات عسكرية مشتركة بين جيشها وجيش بيلاروس جرت في ساحة تدريب أوسيبوفيشيسكي.

وتابعت أن راجمات الصواريخ من الجيشين قامت باطلاق مقذوفات نارية في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري في المنطقة حيث يخشى الغرب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأوضحت أن هذه التدريبات التي تجري في بيلاروس عند حدود الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وأعلن عنها الشهر الماضي تدخل في إطار ما أسمته موسكو بـ "مناورات على الجهوزية القتالية".