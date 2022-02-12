إقامة 12 ساعة بالمستشفى.. كريم صبري: عملية تحويل المسار فعالة لفقدان الوزن

عرضت الإعلامية منال سلامة، مقدمة برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة “ صدى البلد”، تقريرا عن إجراء الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، عملية تحويل المسار لأحد مرضى السمنة من أجل فقدان الوزن بفعالية وأمان.

وقال كريم صبري، إن عمليات جراحات السمنة مثل تكميم المعدة وتحويل المسار آمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن.

وتابع كريم صبري: "تحويل مسار المعدة يتم بالمنظار ومدتها من نصف ساعة لـ ساعة كاملة، وتتم عبر فتحات صغيرة وإقامة المريض في المستشفى أقل من 12 ساعة ".

وأضاف كريم صبري :" العملية تحتاج إلى تجهيز كافٍ واحترافية لاجرائها بالمنظار طبقا للمعايير الدولية والحصول على مقاسات سليمة للجزء المستبعد من الأمعاء ".

وأكمل " تحويل المسار من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".

