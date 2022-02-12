تشكيل فريقي تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي بنهائي مونديال الأندية

تنطلق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة فريقي تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل تشيلسي

وأعلن الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي تشكيل فريقه والذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - كالوم هودسون أودوي

خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو

تشكيل بالميراس

وأعلن البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس تشكيل فريقه والذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: ويفرتون

خط الدفاع: جوستافو جوميز - لوان –خواكين بيكيريز

خط الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا

خط الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو