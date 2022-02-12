حازم الحديدي: وليد سليمان نموذج فريد في الإخلاص والوفاء والتفاني مع الأهلي

اكد حازم الحديدي وكيل وليد سليمان قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن الحاوي نموذج فريد في الإخلاص والوفاء والتفاني للقلعة الحمراء.

وقال الحديدي في تصريحات عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :"لم يكن وليد سليمان مجرد لاعب في تاريخ النادي الأهلي ..ولكنه عاشقاً ووفياً ومخلصاً للكيان ومحباً له ولجماهيره".

وأضاف:"وليد سليمان كان نموذجاً فريداً في الإخلاص والوفاء والتفاني للاهلي ..وليد سيلمان نموذج لكل لاعب في الكفاح والإصرار ليصل إلي هدفه الذي بذل كل جهده ليصل إليه في رحلة صعبة وقاسية ".

وأوضح:"وليد سليمان سيبقي في قلوبنا بإحترامه وأدبه قبل فنه..وليد سليمان يستحق التقدير والتحيه في تأدية دوره كأحد كباتن فريق الأهلي..والأهلي لا ينسي أبنائه أبداً".

وتابع:" وليد سليمان ..سيبقي لاعب بنكهة مختلفة ..لعب سنوات دون أن يكون طرفاً في مشكلة ..ظل محترماً وخلوقاً ..وليد سليمان ..دخل القلوب كلاعب وسيظل بها نجماً لا ينسي ".

واعلن وليد سليمان أن الموسم الحالي سيكون هو الأخير له مع الأهلي وسيعتزل كرة القدم.