محمد مرجان يهنئ النادي الأهلي ببرونزية مونديال الأندية ويشيد بأرقامه القياسية

تقدم العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة إستادات الوطنية، بخالص التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد تتويجه ببرونزية مونديال العالم للاندية للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال محمد مرجان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "مصر التاريخ..مصر الفن والحضارة والعلم والادب..الاهلى المصرى ..موسيمانى ورجالة مبروك".

وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه العريض على الهلال السعودي 4 /صفر اليوم السبت في أبوظبي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتصدر النادى الأهلى قائمة أندية العالم الأكثر لعبًا للمباريات فى كأس العالم للأندية، حيث لعب الأهلى ثمانى عشرة مباراة، يليه أوكلاند سيتى النيوزيلندى برصيد ست عشرة مباراة، ويليهما فى الترتيب ريال مدريد الإسبانى اثنتى عشرة مباراة، ومونتيرى المكسيكى اثنتى عشرة مباراة، ثم باتشوكا المكسيكى تسع مباريات، وبرشلونة الإسبانى وكلوب أميريكا المكسيكى ثمانى مباريات لكل منهما.

ووصل الأهلى للدور نصف النهائى للمرة الرابعة فى تاريخ البطولة، حقق فى ثلاث منها 2006، و2021، و2022 المركز الثالث، وفاز بالميدالية البرونزية، وفى المرة الرابعة نسخة 2012 احتل المركز الرابع.