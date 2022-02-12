سبب تراجع بيع السيارات الأوروبية بمصر.. تفاصيل

علق اللواء حسين مصطفي المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات، على سبب تراجع مبيعات السيارات الأوروبية و استمرار الأوفربرايس، رغم ميزة صفر جمارك، وقال إنه فى فترة من الفترات كانت السيارات الأوروبية تحتل المركز الأول فى المبيعات بمصر.



وأضاف خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الفترة الآخيرة بيع السيارات الأوربية فى مصر تراجع، وأصبحت فى المركز الثالث، فى بيع سيارات الركوب بعد السيارات اليابانية، و الصينية.



ولفت إلى أن الشهور الـ خمس الأخيرة شهدت بيع للسيارات الصينية بمصر، وبـ قارف كبير عن السيارات الأوروبية، وكشف أن السيارات الصينية أترفعت مبيعاتها بـ نسبة 68%، عن العام الماضي.



وأشار إلى أن السبب الرئيسي فى تراجع مبيعات السيارات الأوروبية هو المنافسة السعرية، و التوفر فى مصر، فـ سعر السيارات الصينية أنخفض، و أصبحت السيارات الصينية تمتلك جودة عالية.



وكشف أن السيارات الأوروبية تكون بالحجز، ولكن السيارة الصينية منتشرة بشكل كبير.

