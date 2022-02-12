الاتصالات تكشف عن خدمات جديدة لـ "منصة مصر الرقمية"

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لدينا 4.4 مليون مسجل على منصة مصر الرقمية ، بالاضافة إلى أن هناك 16 مليون معاملة ويوجد 127 خدمة على المنصة، مشيرا الى أننا أطلقنا خدمتين جديدتين على المنصة تهم فئة كبيرة من المواطنين .



وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، أن الخدمة الجديدة التى تطلقها منصة مصر الرقمية خاصة باستقبال فتاوى الأزهر الشريف وهي تهم فئات كبيرة جدا من المجتمع ومطلوبة بشكل كبير ، منوها بأن تلك الخدمات ستطلق قريباً جدا إلى جانب خدمة الحالة الشخصية و التأمينات والمعاشات خلال أسبوع.

الاستعلامات الموجودة



وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستعلامات الموجودة على تلك الخدمات الجديدة تتعدى الـ14 ألف استعلام فى اليوم الواحد من اهميتها.

مشيرا إلى أنه كان هناك بعض العقبات وتم حلها بشكل نهائي كما تم تطوير الشكل للمنصة لكى يواكب التكنولوجيا الحديثة التى تستخدما منصة مصر الرقمية.