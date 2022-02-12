الأهلي محتاجلك.. عماد متعب يوجه رسالة لـ وليد سليمان بعد قرار اعتزاله

تحدث عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن قرار اعتزال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم الحالي بنهاية الموسم.

وأشار متعب إلى أن الفريق لا يزال فى احتياج لإمكانيات اللاعب.

وكان وليد سليمان لاعب الأهلي أعلن عن قرار اعتزال ممارسة كرة القدم نهائيًا فور انتهاء الموسم الحالي، وبعد تتويج الأهلي بالبرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وقال متعب في تصريحات عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية": "تفاجأت بقرار وليد سليمان، هو لاعب كبير وخبراته كبيرة والفريق ما زال يحتاجه".

واختتم: "وليد سليمان من أرجل اللاعبين الذين تعاملت معهم، يحب النادي الأهلي وأعطى للنادي بكل قوة وإصرار ولم يبخل بنقطة عرق".