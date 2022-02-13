وليد عبداللطيف : كارتيرون يتحمل نتيجة تعادل الزمالك مع بيترو أتليتكو

قال وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، يتحمل نتيجة تعادل الفارس الأبيض أمام بيترو أتليتكو الأنجولي.

وأضاف وليد صلاح عبداللطيف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن باتريس كارتيرون يتحمل نتيجة التعادل، نتيجة اعتماده على طريقة لعب 4-4-2، والتي لايجد الزمالك، اللعب بها.

وتابع:" للأسف كارتيرون لايزال مصرا على إجراء التجارب في المباريات الرسمية، والاعتماد على خطة لعب لا تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم".

وأكمل:" في النهاية يحسب للاعبين، إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، رغم طريقة اللعب التي أثرت كثيرا على مستوى اللاعبين وحجمت من قدراتهم".

