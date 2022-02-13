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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة تعلن قرب إخلاء سفارتها في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت الحكومة الاسترالية، اليوم الأحد، عزمها إخلاء سفارتها في أوكرانيا، قريبا، وذلك مع اشتعال الوضع هناك.

فيما أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استنكر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن المعلومات المزيفة حول الغزو الروسي ضد أوكرانيا.

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الكرملين: بوتين أبدى لبايدن استنكاره لـ"المعلومات المزيفة" بشأن غزو أوكرانيا

وقال أوشاكوف مساء أمس السبت:" إن الرئيس بوتين أبلغ نظيره الأمريكي بايدن أنه من غير الواضح لماذا يقوم شخص ما بالإبلاغ عن معلومات مزيفة عن غزو روسي لأوكرانيا".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية:" أن الرئيس الروسي أبلغ بايدن أيضا أن الغرب لا يمارس ضغطا كافيا على أوكرانيا لتنفيذ اتفاقيات مينسك".

وتابع أوشاكوف:" أن بايدن شدد خلال الاتصال مع بوتين على أن روسيا والولايات المتحدة، وإن ظلا متنافسين، يجب أن تفعلا كل ما بوسعهما لمنع السيناريو الأسوأ في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين استمرت أكثر من ساعة بقليل.
 

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