الكبد الدهني الحاد في الحمل (AFLP) الأسباب والأعراض والعلاج

ما هي أسباب الكبد الدهني الحاد للحمل؟

ما هي عوامل خطر الإصابة بالكبد الدهني الحاد أثناء الحمل؟

ما هي مضاعفات الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل؟

ما هي أعراض الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل؟

كيف يتغير التمثيل الغذائي في جسمك في الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل؟

كيف يتم تشخيص الكبد الدهني الحاد الناتج عن الحمل؟

كيف يتم علاج الكبد الدهني الحاد الناتج عن الحمل؟

الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل (AFLP) هو حالة طوارئ ولادة نادرة نسبيًا تحدث في الثلث الثالث من الحمل أو بعد الولادة. يشار إليه أيضًا باسم ضمور الكبد الأصفر الحاد. يتميز AFLP بالتضخم الحويصلي (انسداد الشعيرات الدموية في الكبد).

يمكن أن تؤدي الحالة غير المعالجة إلى فشل الكبد ، مما يؤدي إلى مضاعفات الأم أو الجنين. يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج في الوقت المناسب في تعافي الأم يناقش هذا المنشور الأسباب وعوامل الخطر والأعراض والتأثيرات والتشخيص والعلاج لـ AFLP.



كشف موقع هيلثي عن الأعراض وعوامل الخطر ومضاعفات الكبد الدهني الحاد الناتج عن الحمل وما يمكنك القيام به لتحسين النتائج السريرية.

ما هي أسباب الكبد الدهني الحاد للحمل؟

السبب الدقيق لـ AFLP غير واضح. ومع ذلك ، تربط الدراسات الاضطراب الأيضي بالأسباب التالية.



المرأة الحامل التي تحمل جنينًا مصابًا باضطراب الكبد الأيضي

عيوب وراثية قد تساهم في اضطرابات التمثيل الغذائي والتفاعل بين الأم والجنين

عيوب إنزيم أكسدة الأحماض الدهنية (إنزيم الكبد) في الجنين التي تضعف الوظيفة الطبيعية لكبد الجنين

خلل في الميتوكوندريا (قوة خلوية ضعيفة)

ما هي عوامل خطر الإصابة بالكبد الدهني الحاد أثناء الحمل؟



وفقًا للمجلة الكندية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد ، فإن بعض عوامل الخطر لـ AFLP هي.

طفرة جينية لأنزيم نازعة هيدروجينيز 3-هيدروكسي أسيل-كوا (LCHAD) طويل السلسلة

Primipara أو الحمل الأول

جنين ذكر

الحمل المتعدد



ما هي مضاعفات الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل؟

قد يتسبب مرض الكبد الدهني غير المعروف وغير المعالج في نتائج الحمل السيئة. بعض المضاعفات المرتبطة بـ AFLP هي.

فشل كبدي (فشل كبدي)

القصور الكلوي (فقدان وظائف الكلى)

اعتلال الدماغ الكبدي (تلف في الدماغ)

التخثر المنتشر داخل الأوعية (نظام تخثر الدم المفرط النشاط)

نزيف الجهاز الهضمي والرحم

نتائج سيئة على الجنين

ما هي أعراض الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل؟

قد تختلف السمات السريرية لـ AFLP ، لكن بعض الأعراض الشائعة هي.

اليرقان

وجع بطن

غثيان

التقيؤ

الانزعاج العام

إعياء

صداع الراس

كيف يتغير التمثيل الغذائي في جسمك في الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل؟

فيما يلي بعض التغييرات في وظائف الكبد التي تحدث أثناء.

مستويات مرتفعة من إنزيمات الكبد مثل مصل ألانين أمينوترانسفيراز ، أسبارتات أمينوترانسفيراز ، ونزعة هيدروجين اللاكتيك

مستويات متغيرة من الفيبرينوجين (آلات لتخثر الدم) ، مما تسبب في حدوث خلل في التخثر

زيادة وقت البروثرومبين

كيف يتم تشخيص الكبد الدهني الحاد الناتج عن الحمل؟

بعض العوامل التي تجعل تشخيص AFLP صعبًا هي.

التشخيص التفريقي: يصعب تشخيص AFLP نظرًا لأن أعراضه تشبه أعراض الاضطرابات الأخرى المرتبطة بالحمل (مثل تسمم الحمل والتهاب الكبد الفيروسي والركود الصفراوي).

الفهم غير الكافي للآلية الدقيقة: الفهم الكيميائي الحيوي والفسيولوجي غير الواضح يجعل التشخيص والعلاج أقل كفاءة.

الفحص / التشخيص غير الموثوق به: نظرًا لأن الأعراض تشبه مضاعفات الحمل الأخرى ، فلا يوجد فحص موثوق به خاص بـ AFLP. خزعة الكبد هي الأكثر دقة ولكنها قد تؤدي إلى مزيد من المضاعفات.

بما أن AFLP ليس له أعراض محددة ، فإن التشخيص يشمل الاختبارات المعملية مع تحديد الأعراض. يتم تشخيص AFLP كما يلي.

مراجعة التاريخ الطبي: يمكن للطبيب مراجعة التاريخ الصحي ومراقبة الأعراض السريرية.

اختبارات الدم: بعض التشوهات المعملية التي قد تشير إلى AFLP هي

ارتفاع مستويات ناقلة الأمين في الدم في اختبارات وظائف الكبد ، مما يساعد في تقييم مدى تلف الكبد.

ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء وانخفاض عدد الصفائح الدموية (قلة الصفيحات)

ارتفاع البيليروبين في الدم

الوقت الذي تستغرقه البلازما للتجلط (زمن البروثرومبين) والجلطة الدموية للشفاء (زمن الثرومبوبلاستين الجزئي)

مستوى الفبرينوجين في الدم

ارتفاع مستويات اليوريا في الدم ، وحمض البوليك ، والأمونيا ، والكرياتينين

نقص سكر الدم

التصوير الطبي: يساعد التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في تحديد مدى تقلص الكبد.

خزعة الكبد: وهي الطريقة الأكثر موثوقية لتشخيص AFLP ، حيث يتم جمع عينة من أنسجة الكبد. إنها طريقة غازية وترتبط بمضاعفات. ومن ثم يتم إجراء فحوصات الدم والمسح الضوئي لدعم دليل AFLP. من الناحية النسيجية ، يتميز AFLP بالتنكس الدهني الكبدي الميكروي (تجمعات صغيرة من الدهون في خلايا الكبد).

كيف يتم علاج الكبد الدهني الحاد الناتج عن الحمل؟

التشخيص المبكر لـ AFLP هو مفتاح العلاج الناجح ، مما يقلل من مخاطر حدوث مضاعفات في حالات الحمل المستقبلية.

بعض العلاجات المتاحة لـ AFLP هي

التغذية: يمكن إدارة التشخيص المبكر للـ AFLP من خلال الالتزام بنظام غذائي منخفض البروتين والدهون. قد يكون الطعام الذي يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى مفيدًا في إدارة أعراض نقص السكر في الدم.

انقطاع الحمل: إذا تم تشخيصه بـ AFLP ، يحتاج الطفل إلى الولادة مبكرًا لتقليل مخاطر وفاة الأم والجنين. قد يقترح الطبيب ولادة قيصرية فورية

العناية المركزة: قد تكون هناك حاجة للعناية المركزة للأم والطفل حتى تتحسن حالتهم الصحية.

زراعة الأعضاء: في بعض الحالات ، قد يقترح طبيبك زراعة الكبد كأفضل خيار للتعافي.





تشمل بعض العلاجات المكثفة المنقذة للحياة

العلاج الوقائي المضاد للعدوى

غسيل الكلى

تبادل البلازما

نقل الدم

نقل الصفائح الدموية

علاج حماية الكبد

AFLP هو أحد المضاعفات النادرة للحمل الذي يحدث عادةً في نهاية الحمل أو بعد الولادة ويؤثر بشكل أساسي على وظائف الكبد. ومع ذلك ، لا توجد أعراض واضحة لتحديد الاضطراب. وبالتالي ، لاحظ أي أعراض مزعجة وتصرف بشكل استباقي. قد يساعد التشخيص المبكر والعلاج والرعاية الداعمة لمرضى AFLP في تقليل وفيات الأمهات ومضاعفات الجنين.