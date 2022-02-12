نشرة المرأة.. أسرار في حياة الملك فاروق.. وأسباب الإصابة بجلطات الدم أثناء الحمل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح اليوم عن فنجان الأبراج وقدمت الدعاء المخصص لكل برج بحسب ما نشرته على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج و حظك اليوم السبت 12-2 -2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا



كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن برج الملك فاروق واقترحت على متابعيها من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤال وهو..فاروق ملك أم كتابة.

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك اقترحت خبيرة الأبراج ماغي فرح سؤال على غير المألوف وهو ما هى الجريمة التى من الممكن أن يقوم بها كل برج، اختلفت المشاعر بعضها يصادف الحقيقة والبعض الاخر يمكن أن لا يصادف وذلك على حسب التنشئة الاجتماعية والتاريخ المحدد فى شهر الميلاد.



تزداد احتمالية الإصابة بجلطات الدم بنحو خمسة أضعاف أثناء الحمل ومع ذلك ، على الرغم من أن التغييرات الفسيولوجية تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم ، فليس من الضروري لجميع النساء تطويرها حوالي واحدة أو اثنتين من كل 1000 امرأة حامل تتمتع بصحة جيدة ،تصاب بجلطات دموية أثناء الحمل بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد بعض الحالات الطبية وعوامل نمط الحياة من خطر الإصابة بجلطات الدم أثناء الحمل.

كشف موقع هيلثي عن الأسباب لحدوث جلطات الدم أثناء الحمل.