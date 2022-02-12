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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أسرار في حياة الملك فاروق.. وأسباب الإصابة بجلطات الدم أثناء الحمل

الابراج
الابراج

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

الثور شراكة مالية والدلو اخبار سعيدة.. اقلب فنجان برجك وردد الدعاء
 

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح اليوم عن فنجان الأبراج وقدمت الدعاء المخصص لكل برج بحسب ما نشرته على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 12_2_2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج و حظك اليوم  السبت 12-2 -2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

فاروق.. ملك أم كتابة؟ خبيرة أبراج تكشف أسراره


كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن برج الملك فاروق واقترحت على متابعيها من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤال وهو..فاروق ملك أم كتابة. 

ما هى الجريمة التي من الممكن ان يقوم بها كل برج؟

 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك اقترحت خبيرة الأبراج ماغي فرح سؤال على غير المألوف وهو ما هى الجريمة التى من الممكن أن يقوم بها كل برج، اختلفت المشاعر بعضها يصادف الحقيقة والبعض الاخر يمكن أن لا يصادف وذلك على حسب التنشئة الاجتماعية والتاريخ المحدد فى شهر الميلاد. 
 

احترسي.. أسباب خفية تصيبك بجلطات الدم أثناء الحمل

تزداد احتمالية الإصابة بجلطات الدم بنحو خمسة أضعاف أثناء الحمل ومع ذلك ، على الرغم من أن التغييرات الفسيولوجية تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم ، فليس من الضروري لجميع النساء تطويرها حوالي واحدة أو اثنتين من كل 1000 امرأة حامل تتمتع بصحة جيدة ،تصاب بجلطات دموية أثناء الحمل بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد بعض الحالات الطبية وعوامل نمط الحياة من خطر الإصابة بجلطات الدم أثناء الحمل.

كشف موقع هيلثي عن الأسباب لحدوث جلطات الدم أثناء الحمل.

المرأة والصحة الأخبار المهمة صدى البلد نشرة المرأة مرأة الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة

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