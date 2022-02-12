عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي.. أسباب خفية تصيبك بجلطات الدم أثناء الحمل

أسباب جلطات الدم
أسباب جلطات الدم أثناء الحمل

تزداد احتمالية الإصابة بجلطات الدم بنحو خمسة أضعاف أثناء الحمل ومع ذلك ، على الرغم من أن التغييرات الفسيولوجية تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم ، فليس من الضروري لجميع النساء تطويرها حوالي واحدة أو اثنتين من كل 1000 امرأة حامل تتمتع بصحة جيدة ،تصاب بجلطات دموية أثناء الحمل بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد بعض الحالات الطبية وعوامل نمط الحياة من خطر الإصابة بجلطات الدم أثناء الحمل. 

كشف موقع هيلثي عن الأسباب لحدوث جلطات الدم أثناء الحمل.

ما الذي يسبب جلطات الدم أثناء الحمل؟


التغيرات الفسيولوجية في الحمل يمكن أن تسبب جلطات دموية أثناء الحمل والولادة وبعد ثلاثة أشهر من الولادة للأسباب التالية :

فرط تخثر الدم هو الميل المتزايد لتطوير جلطات الدم. أثناء الحمل ، قد يكون الدم في حالة فرط تخثر الدم كآلية تكيفية طبيعية لمنع النزيف الزائد أثناء الولادة وبعد الولادة.

يمكن للرحم المتنامي الضغط على الأوعية الدموية التي تزود الساقين بالدم. قد يؤدي ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية إلى تكوين جلطة دموية.


من هم الأكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم؟


وفقًا للكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (RCOG) ، ترتبط العوامل والظروف التالية بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم عند الحمل :
تاريخ جلطات الدم أو تجلط الأوردة العميقة (DVT)
قريب من الدرجة الأولى مصاب بتجلط وريدي
أقدم من 35 سنة
ثلاث عمليات تسليم سابقة أو أكثر
استخدام كرسي متحرك
أهبة التخثر
أمراض القلب
أمراض الرئة
التهاب المفاصل
دوالي شديدة فوق الركبة مع تورم أو احمرار أو ألم
زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30)
تعاطي المخدرات عن طريق الوريد (IV) أو التدخين
الاستشفاء لفترات طويلة أثناء الحمل بسبب العدوى مثل التهابات الكلى أو الزائدة الدودية
متلازمة فرط تنبيه المبيض (OHSS) بسبب علاج الخصوبة
الحمل المتعدد
الجفاف أثناء الحمل ، غالبًا بسبب القيء المفرط في بداية الحمل
عدم القدرة على الحركة لفترات طويلة ، مثل الراحة في الفراش أو السفر لأكثر من أربع ساعات دون حركة
تسمم الحمل
متلازمة أضداد الشحوم الفوسفورية (APS)

النساء اللاتي تعرضن لولادة طويلة (أكثر من 24 ساعة) ، أو الولادة القيصرية ، أو فقدان الدم الشديد ، أو نقل الدم قد زاد من خطر الإصابة بجلطات الدم في فترة ما بعد الولادة. غالبًا ما يوصى بالعلاج الوقائي أثناء الحمل وبعد الولادة للمجموعات المعرضة للخطر. ومن ثم ، أبلغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي من الشروط المذكورة أعلاه.

ألتهاب المفاصل الدورة الدموية الوزن مرأة التدخين القلب جلطات الدم تصاب بجلطات دموية أثناء الحمل الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تايوان

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

مفيش مطر وأجواء صقيع .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

موضوعات متعلقة

البصل الأخضر والقولون.. فوائده وأضراره

طريقة علاج البقع البنية في الجسم والوجه.. أدوية ووصفات متعددة

اليوم العالمي.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتعامل مع مرض السكري في الشتاء

احترس من أعراض وعوامل الخطر لتسمم الحمل

ترشيحاتنا

تشيلسي الإنجليزي يسعى لتكرار إنجاز ليفربول ومانشستر في نهائي كأس العالم للأندية

قيام الليل دأب الصالحين.. احذر أن تفوتك هذه الدرجات

كارثة طبيعية على وشك الحدوث بسبب الأخشاب واللحوم.. تفاصيل

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

81 مباراة.. كشف حساب موسيماني مع الأهلي قبل مواجهة الهلال السعودي

روسيا: الوضع في أوروبا يزداد توترا ويجب خفض التصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

نجوم المنتخب على عتبة أوروبا.. ماذا قال لاعبو مصر عن عروض الإحتراف؟

فنانة وحيدة تعزي شمس البارودي في وفاة شقيقها .. صور

أذاني والبيوت أسرار.. ماذا قالت زوجة أبو جبل بعد تصريح "المشاكل"

فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ