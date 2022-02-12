احترسي.. أسباب خفية تصيبك بجلطات الدم أثناء الحمل

تزداد احتمالية الإصابة بجلطات الدم بنحو خمسة أضعاف أثناء الحمل ومع ذلك ، على الرغم من أن التغييرات الفسيولوجية تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم ، فليس من الضروري لجميع النساء تطويرها حوالي واحدة أو اثنتين من كل 1000 امرأة حامل تتمتع بصحة جيدة ،تصاب بجلطات دموية أثناء الحمل بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد بعض الحالات الطبية وعوامل نمط الحياة من خطر الإصابة بجلطات الدم أثناء الحمل.

كشف موقع هيلثي عن الأسباب لحدوث جلطات الدم أثناء الحمل.

ما الذي يسبب جلطات الدم أثناء الحمل؟



التغيرات الفسيولوجية في الحمل يمكن أن تسبب جلطات دموية أثناء الحمل والولادة وبعد ثلاثة أشهر من الولادة للأسباب التالية :

فرط تخثر الدم هو الميل المتزايد لتطوير جلطات الدم. أثناء الحمل ، قد يكون الدم في حالة فرط تخثر الدم كآلية تكيفية طبيعية لمنع النزيف الزائد أثناء الولادة وبعد الولادة.

يمكن للرحم المتنامي الضغط على الأوعية الدموية التي تزود الساقين بالدم. قد يؤدي ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية إلى تكوين جلطة دموية.



من هم الأكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم؟



وفقًا للكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (RCOG) ، ترتبط العوامل والظروف التالية بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم عند الحمل :

تاريخ جلطات الدم أو تجلط الأوردة العميقة (DVT)

قريب من الدرجة الأولى مصاب بتجلط وريدي

أقدم من 35 سنة

ثلاث عمليات تسليم سابقة أو أكثر

استخدام كرسي متحرك

أهبة التخثر

أمراض القلب

أمراض الرئة

التهاب المفاصل

دوالي شديدة فوق الركبة مع تورم أو احمرار أو ألم

زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30)

تعاطي المخدرات عن طريق الوريد (IV) أو التدخين

الاستشفاء لفترات طويلة أثناء الحمل بسبب العدوى مثل التهابات الكلى أو الزائدة الدودية

متلازمة فرط تنبيه المبيض (OHSS) بسبب علاج الخصوبة

الحمل المتعدد

الجفاف أثناء الحمل ، غالبًا بسبب القيء المفرط في بداية الحمل

عدم القدرة على الحركة لفترات طويلة ، مثل الراحة في الفراش أو السفر لأكثر من أربع ساعات دون حركة

تسمم الحمل

متلازمة أضداد الشحوم الفوسفورية (APS)

النساء اللاتي تعرضن لولادة طويلة (أكثر من 24 ساعة) ، أو الولادة القيصرية ، أو فقدان الدم الشديد ، أو نقل الدم قد زاد من خطر الإصابة بجلطات الدم في فترة ما بعد الولادة. غالبًا ما يوصى بالعلاج الوقائي أثناء الحمل وبعد الولادة للمجموعات المعرضة للخطر. ومن ثم ، أبلغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي من الشروط المذكورة أعلاه.