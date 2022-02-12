الثور شراكة مالية والدلو اخبار سعيدة.. اقلب فنجان برجك وردد الدعاء

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح اليوم عن فنجان الأبراج وقدمت الدعاء المخصص لكل برج بحسب ما نشرته على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



#الحمل_



تتراجع عن بعض قراراتك وتناقش مشروع عمل جديد وتنال الموافقة على تنفيذ بعض المهام التي تنجح بها وتنشغل بأمور عائلية

مصالحة مع الحبيب والاجواء ايجابية

#ياكريم7مرات_منفصلة



#الثور_



تستفيد هذه الفترة من حظوظ داعمة وقد تنطلق في مشروع كبير

وشراكة مالية وسفر متوقع خلال الفترة القادمة وتحسن مالي مميز

ناقش الشريك بهدوء ولا تضغط عليه

نادوو #يامتمم7مرات_منفصلة



#الجوزاء _



تشارك اليوم في ورشة عمل بصحبة الأصدقاء وتأخذ بنصيحة الأكبر منك سنا" انت دقيقة الملاحظة وحدسك قوي لذلك انت في مرحلة الأمان تابع مسيرتك والله معك

نادوو #ياجبار7مرات_منفصلة



#السرطان



أنت محظوظ وارجو ان تستفيد من هذه الفترة المريحة وقد تباشر شراكة مالية ناجحة أوتكسب المال دون تعب انتبه من الآخرين واحسب خطواتك

اوضاعك العاطفية مقلقة وانفصال يلوح في الأفق لبعض مواليد السرطان

نادوو #ياعزيز7مرات_منفصلة



#الاسد_



استعد ومنذ الآن لانفراجات كبيرة

و تنشغل بالسفر والتنقل واتصالات مع مسافرين تسعدك وتعزز ثقتك بالآخرين وتكسب قضية لمصلحتك

أحترم قرارات الشريك واهتم به

نادوو #ياجبار7مرات_منفصلة



#العذراء _



تنشغل اليوم بشراكات مالية وقد تكتب عقود تجارية مع اشخاص غريبين عن محيطك وتتسلط عليك الأضواء لنجاح بعمل تقوم به

انتبه إلى الشريك المتعب وحاول مسايرته

نادوو #ياالله7مرات_منفصلة



#الميزان_



انهي أعمالك اليوم لانك امام مرحلة جديدة مليئة بالحظوظ وعلى جميع الأصعدة وتحضر مناسبة تخص أحد أفراد الاسرة وعليك الانتباه لصحتك هذه الفترة

واجوائك العاطفية متوترة مع الشريك

نادوو #ياباسط7مرات_منفصلة



#العقرب_



تستفيد هذه الفترة من اتصالات واخبار جيدة على المستوى المهني وتنشط وتشعر بطاقة كبيرة على العطاء وتسعى إلى الاهتمام باجوائك الاجتماعية

وتجد الراحة بقرب الشريك

نادووو #ياحكيم7مرات_منفصلة



#القوس_



حان الوقت لانفراجات كبيرة وعلى كل الأصعدة و تنشغل بأحد افراد الاسرة او تنفق مال على أحد العائلة من أجل دراسة أو سفر

وتقوم بمبادرة ناجحة اتجاه الشريك

نادوو #ياقادر7مرات_منفصلة



#الجدي_



الكواكب داعمة لك فكوكب بلوتو يمنحك الحظ في مسابقة عمل أو مسابقة وظيفة والقمر يوفر لك فرصة الانطلاق بعمل جديد ونجاح اكيد

ويبشر بوضع عاطفي مميز

نادوو #ياعظيم7مرات_منفصلة



#الدلو_



اخبار جيدة و تنشغل اليوم بالشراء والبيع والمشتري ينطلق إلى الأمام تسعد بمال قادم أو أرباح تجارية

وشراكة مميزة اد امورك بالكتمان

وتوتر في علاقتك مع الشريك فحاول ان لا تغضب

نادووو #ياجبار7مرات_منفصلة



#الحوت_



بداية لعمل جديد أو دراسة جديدة

وانت اكثر الابراج حظا" ويعطيك القمر ليونه للتعامل مع الآخرين وفترة مميزة على كل الاصعده