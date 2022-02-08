كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج و حظك اليوم الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا.

الحمل

يوم فيه ترتيبات جديدة بالاخص في امور المالية دفع وقبض والتزامات مالية وفواتير ومصاريف على شريك او ممكن البعض يستفيد من شريك .. مصاريفك على عزومة او تصليحات وامور صحية .. ويمكن يوصلك شي من شريك للبعض يوم للشراكات العاطفية والمالية وتحاول تكون أقتصادي لكن لا تستخدم المال للفت الانتباه او للحصول عل شي من الاخرين ..

الثور

يوم جيد لطاقة الايجابية برغم الالتزامات والعمل وفايق بكير لتخلص شغلك وخبر بخص شغل ومواعيد واهتمامات صحية ولقاء عاطفي واجواء من للهو والمتعة وناس جديدة وعقد جديد ..

الجوزاء

يوم متعب في قلق وخوف روق وكلشي رح يتحسن .. لا يخلو الامر من التزامات وعم تزور شخص وعندك مؤسسة حكومية او اوراق مهمة ومشفى للبعض وقصة لازم تكون دقيق فيها حتى ماتوقع بتأجيل او تأخير هدي اليوم والاربعاء الحظ داعم بشدة ..

السرطان

يوم جيد لتواصل عم تكون محور اهتمام من المحيط والاصدقاء والاهل ورقة مهمة وتحقيق هدف او امنية وشي بخص الاهل او عقار ونقل وتصليح وعزيمة او سهرة وفيك تستفاد من دعم الاشخاص الك .. وانتبه على اسرارك العاطفية .

الاسد

يوم للعمل وسمعة وشعبية وخبر واوراق بتخص عمل او ظيفة وقصة أب أو أخ ويمكن البعض ناطر شي مهم او عم يفكر بسفر .. انتبه من بعض الأشخاص بشغلك او من شخص من تحت لتحت يشوه سمعتك وبلاخص في حركة حكي عليك هالفترة لا تهتم وتابع الي عم تساوي ..

العذراء

يوم جيد داعم على عدة اصعدة وتغيرات ايجابية تنقلات وعم تفكر بسفر وقصة اوراق وفي عزائم حوالة واتصالات بعيدة وامور ادارية ومصاريف ايضاً على شراء او تصليحات موبايل او سيارة ..

الميزان

يوم للمتغيرات بخصوص المال وكل مايخص ضراب وفواتير وديون بنوك ميراث حوالات مبلغ مالي تعويضات زيادة بمدخولك ومعاملات مالية حسب كل شخص ويمكن في قصة متعلقة بالدهب او العملات ومبلغ لازم تتصرف في .. شعور بالحميمية ورغبة العاطفية وشغف وتمرد على العادات وتقاليد ..

العقرب

يوم يخص العلاقات ومحيطك ومركز حكومي وشي بخص شراكات العاطفية والمهنية والاستفادة من شريك .. حاول تنتبه على شريك او من تهور يقوم به فترة جيدة للارتباط وتعزيز العلاقات لكن يجب الحذر عند بعض المتزوجين من تهور وشك والغيرة زايدة او يصير توتر عم يكبر بالبيت ..

القوس

يوم فيه ضغط شغل بالبيت وبرا البيت والتزامات ومهام جديدة وصغط ببرنامجك اليومي في اعمل كتيرة لازم تلحق وتخلص المهم وضروري وفيك تستفاد من الاصدقاء والاخوة حتى يساعدوك بقصة ويمكن اجواء عاطفية عبر مواقع التواصل او من مكان عملك .. وعم تهتم بصحة اكتر وجب الحذر من وعكة والبعض عندو شفاء ..

الجدي

يوم مهم على صعيد العاطفي وتغيرات الداعمة للحب والمرح وتسلية ولقاءات او اتصالات واشخاص جديدة او اشخاص بترجع تحاكيك وتطورات ايجابية .. ايضاً هناك قصة مالية وتحسن بالمال نحو الافضل والبعض عندو اهتمام بلاطفال انجاب او اهتمام بشؤونهم وشؤون العيلة والمنزل ومصاريف كبيرة هالفترة ..

الدلو

يوم للعائلة وتغيرات بالعقارات ونقل او تجهيز وتصليحات بالبيت وتغيير ديكور او اثاث جديد وشي بخص ملكية وعقود وايضاً قصة شخص بالعيلة او سفر وممكن شخص قادم من سفر ومصاريف بالبيت والبعض بحقق ارباح من عقارات ولازم ماتعمل مشاكل مع الاهل وتعزز علاقتك فيهن او زيارة لحدا من اهلك والبعض فكرة سفر واردة وتغيير مكان هالفترة ..

الحوت

يوم جيد بتنقلات جديدة وتغيير مكان اتصالات وتواصل وعلى سوشيل ميديا وقصة أخ او أخت وممكن تحصل على مبلغ مالي يمكن مستحقات او من تجارة وعم تراودك فكرة سفر واوراق بتخصك ولازم تنتبه من الحوادث والاعطال بلاخص بموبايل او سيارة ومشكلة بالاتصالات بالمجمل يوم جيدة ايضاً لبعض ليحصل على مبلغ ..