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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. حظك اليوم نصائح الأبراج لمستقبل شهر فبراير .. وكل ما تريد معرفته عن تربية الطفل الوحيد.. طريقة عمل الزلابية

الابراج
الابراج

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

 لكل برج أعرف النصيحة الفلكية لك فى شهر فبراير 2022


كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح  نصيحة الأبراج لشهر فبراير .

توقعات الابراج وحظك اليوم الأحد 6-2-2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

 

يعتقد أن العالم بحاجة ماسة إلى التغيير الجذري.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 6 فبراير

 

يحتفل مواليد 6 فبراير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم انه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة.  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء. 
 

مولود اليوم من برج الدلو صريح لن يغلف كلماته بالسرية وعدم الوضوح كلماته دائما واضحة وعلى صورة من واقع الحياة.هو قريب من القلب وسريع التكيف..يتمكن من الاندماج بسهولة في المحيط الذي يجد فيه شخصا محببا لطيفا واجتماعيا يستطيع الاعتماد عليه.لا يتوانى عن تقديم العون الى الآخرين..يستطيع السيطرة على خجله والانخراط في المجتمع

 

 كيف تربي الطفل الوحيد؟ الفوائد والعيوب

 

تعتبر تربية الطفل الوحيد في بعض الأحيان قرارًا واعًا يتخذه العديد من الآباء. ومع ذلك ، تشير الدراسات أيضًا إلى ارتفاع عدد الأسر ذات الطفل الواحد بسبب المشاكل المالية ، وارتفاع معدلات الطلاق ، والأسباب الشخصية  والقرار الواعي للوالدين بأن يكون لهما طفل واحد فقط.


يشعر الكثير من الآباء بالقلق بشأن نشأة طفلهم الوحيد وحيدًا أو مدللًا. أيضًا ، تحيط العديد من الصور النمطية السلبية بالأطفال  الوحدين في المجتمع (على سبيل المثال ، يُعتقد أن الأطفال غير المتزوجين يبحثون عن مزيد من الاهتمام ، ويتصرفون بغرابة ، ويكونون متمركزين حول الذات) ، مما قد يزيد من مخاوفهم.

 

طريقة عمل الزلابية بمذاق لا يقاوم

 

الزلابية من الحلويات المميزة والشهيرة، ويفضل الكثير من الأشخاص إعداد الزلابية في المنزل بطرق سهلة وسريعة مثل المحلات والمطاعم ، لذلك تقدم الشيف شيماء جبريل طريقة عمل الزلابية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي أفضل من الجاهز .

التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا المراة الصحة ن الأخبار المهمة نشر موقع “صدى البلد

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