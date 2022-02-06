نشرة المرأة .. حظك اليوم نصائح الأبراج لمستقبل شهر فبراير .. وكل ما تريد معرفته عن تربية الطفل الوحيد.. طريقة عمل الزلابية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:



كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح نصيحة الأبراج لشهر فبراير .

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

يحتفل مواليد 6 فبراير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم انه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة. وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء.



مولود اليوم من برج الدلو صريح لن يغلف كلماته بالسرية وعدم الوضوح كلماته دائما واضحة وعلى صورة من واقع الحياة.هو قريب من القلب وسريع التكيف..يتمكن من الاندماج بسهولة في المحيط الذي يجد فيه شخصا محببا لطيفا واجتماعيا يستطيع الاعتماد عليه.لا يتوانى عن تقديم العون الى الآخرين..يستطيع السيطرة على خجله والانخراط في المجتمع

تعتبر تربية الطفل الوحيد في بعض الأحيان قرارًا واعًا يتخذه العديد من الآباء. ومع ذلك ، تشير الدراسات أيضًا إلى ارتفاع عدد الأسر ذات الطفل الواحد بسبب المشاكل المالية ، وارتفاع معدلات الطلاق ، والأسباب الشخصية والقرار الواعي للوالدين بأن يكون لهما طفل واحد فقط.



يشعر الكثير من الآباء بالقلق بشأن نشأة طفلهم الوحيد وحيدًا أو مدللًا. أيضًا ، تحيط العديد من الصور النمطية السلبية بالأطفال الوحدين في المجتمع (على سبيل المثال ، يُعتقد أن الأطفال غير المتزوجين يبحثون عن مزيد من الاهتمام ، ويتصرفون بغرابة ، ويكونون متمركزين حول الذات) ، مما قد يزيد من مخاوفهم.

الزلابية من الحلويات المميزة والشهيرة، ويفضل الكثير من الأشخاص إعداد الزلابية في المنزل بطرق سهلة وسريعة مثل المحلات والمطاعم ، لذلك تقدم الشيف شيماء جبريل طريقة عمل الزلابية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي أفضل من الجاهز .