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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح الأبراج الفلكية خلال شهر فبراير 2022

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح  نصيحة الأبراج لشهر فبراير.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2-2-2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الإثنين 31-1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي


 
#الحمل:  

 

لا تخبـــــر الجميـــع عـــن خططـــك أو عــن أهدافـــك الخاصـــة - بغـــض النظـــر عمــا إذا كنت تريـــد الحديث عنها أم لا، حاول أن تتجنب تفاهـــات البعض وثــق في ذاتـك،، ولا تنسى أن تذكر الله دائمآ فهو سر سعادتـــك.

 

 #الثور:

 أبتعــد عن أولئك الأشخاص والبشــر الذين يحاولون إستغـــلالك وكن حــذراً مع من حولك، لا تدع طيبتــك تجبـــرك على التنــازل في بعض الأشياء التي تمتلكـــها،، وأيـــاك وإن تنسـى أن تحمــد الله دائمـــاً كــي تتيسر كل أمـــورك وتجـــد السعــادة في حياتـــك.


#الجوزاء:

 يمكنـــك تحقيـــق النجــــــاح مـــن خـــلال سلسلة من الخطـــوات الصغيـــرة، أبـــدأ فيها كي تصل إلى أهدافـك فقد حان وقت ذلك،، ولا تغفــل عن ذكــر الله دائمــاً حتى تنـــال مـــرادك وتتحقـــق أحـــلامك.


#السرطان: 

قبل إتخاذ قرارك حاول الحصول على المعلومات التي تحتاجها وأدرسها جيــداً، كن متيقضاً من أولئـــك الأشخـــاص الذين يبحثـــون عن تعاستــك،، ولا تنسى أن تذكـــر الله دائماً فهــو الحافـــظ لك.


 #الأسد: 

مهما حدث، لا تحد من آفاقك ولا تتوقف عن السعــي الى هدفـــك، فقــد حــان الوقت كـي تثبت نفســك ،، وأستمـــر في ذكـــر الله دائمـــاً فهو سنــدك.


#العذراء:

  يجــب أن تصـــر فــي التحـــدي لتحقيـق أحلامـــك وإذا كنت تريد المساعـــدة في تحقيقـــها فلا تتــردد في طلبها من الآخريـــن ولكن مــن النـــاس الذي تثــق بهم ،، ولا تغفـــل وتنسى ذكر الله دائماً كي ينـــور طريقـــك فهو سنـــدك.


 #الميزان:

 ركـــز على هواياتك وإبداعـــك وكن واثقاً إنك ستصـــل إلى أهدافـــك مهما كانت التحديـــات في طريقك،، وأيــاك وإن تنسى ذكر الله دائماً فهو يستحق الذكر وهو سنــدك وهــو المُسهـــل لكل أمـــورك.


#العقرب: 

حتى عندما تكون في عجلة من أمــرك، يمكنك أن تجد لحظة للإسترخاء،، ولا تنسـى أن تذكر الله بالســراء والضــراء دائماً فهو المُيسر لكل أمــورك.


 #القوس:

 بـــدلاً مــن الإصـــرار علــى وجهـــة نظـــرك، حـــاول فهـــم آراء الآخريـــن، فقد تجــد عند البعــض ما تريده لتحقيق أحلامـك،، ولا تغفــل عن ذكــر الله دائماً فهو المحقــق لكل أحلامـــك.


#لجدي:

 الدافـــع للعمل سيعـــود إليك ومعه أفكـــار شيقـــة، لكنك محتـــاج إلى الوضـــوح اكثـــر،، ولا تنسى ذكــر الله دائماً كي تتيسر كل أمـــورك.


 #الدلو: 

بدلاً من تولي مسؤوليات جديدة، أفعل ما أتقنتــه بالفعــل وركــز فيها، أنت ناجـــح لكن لن يعلمـــوا ذلك إلا بعد فوات الأوان، فلا تيـأس ولا تــدع الآخريـن يحبطــوك ،، وأيــاك أن تنســى أن تحمــد الله دائمــاً فهـو المُسهل لطريقــك والمُيسر لكل أمـــورك .


 #الحوت: 

يمكن أن يأتـــي التقدير بمكافــأة ماليـــة - ولكن فقط إذا كان لديك القـــدرةالقويـــة على المطالبة بما تستحقــه،، ولا تنسى الإستغفار من الله دائمآ حتى تتحقـــق أمنياتـــك...  

سرطان فبراير الأبراج العذراء الأبراج شهر فبراير

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