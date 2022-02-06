عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعتقد أن العالم بحاجة ماسة إلى التغيير الجذري.. ماذا يقول تاريخ ميلادك 6 فبراير

الابراج
الابراج

يحتفل مواليد 6 فبراير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم انه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة.  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء. 
 

مولود اليوم من برج الدلو صريح لن يغلف كلماته بالسرية وعدم الوضوح كلماته دائما واضحة وعلى صورة من واقع الحياة.هو قريب من القلب وسريع التكيف..يتمكن من الاندماج بسهولة في المحيط الذي يجد فيه شخصا محببا لطيفا واجتماعيا يستطيع الاعتماد عليه.لا يتوانى عن تقديم العون الى الآخرين..يستطيع السيطرة على خجله والانخراط في المجتمع

 

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن نصيحة الأبراج لمواليد اليوم 6 فبراير من أصحاب برج الدلو ،وقالت بانتظار مولود اليوم عاما مميزا وجيدا جدا قويا حاملا معه كل التوفيق والدعم فيكون بانتظارك حظا كبيرا ويتآمر معك ويواكبك ويقدم لك الكثير من النجاحات قد تفتح امام الابواب في هذا العام الاستثنائي الذي يحمل معه حركة مضاغفة ويشير الى تغييرات ايجابية في حياتك المهنية والعملية.

txt

حظك اليوم وتوقعات الجمعة 31 - 12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

txt

نشرة المرأة.. حظك اليوم.. أهمية فيتامين سي للأطفال.. وأسباب الإصابة بالإنفلونزا


مولود اليوم الاحد 6 شباط  فبراير من برج الدلو


مولود اليوم من برج الدلو طريف ومتمسك بحريته واستقلاله  ليس في ذلك أدنى شك ولكنه يبدو تارة صلفاً مغروراً وطوراً خجولا  مسالماً ومهما يكن من أمره يبق هدفه الأساسي الصداقة فهو يطمئن إلى البشرية عامة على الرغم من تعطشه إلى العزلة بين الحين والآخر  ولكن أصدقاءه المقربـين قلائل نظراً إلى اهتمامه بمعارفهم لا بنوعيتهم  إذا ثار هذا الإنسان ضد التـقاليد الموروثة فلاعتـقاده أن العالم بحاجة ماسة إلى التغيـير الجذري المستمر .

الأبراج حظك اليوم برج الدلو حظك اليوم مولود اليوم من برج الدلو حياتك المهنية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للاندية

أمريكا تطرد 28 دبلوماسيا روسيا..والسفير: سنعمل حتى آخر موظف بالسفارة

جوائز البطل والوصيف في كأس أمم أفريقيا 2022

أفضل دعاء للتوفيق.. أذكار وأدعية رددها قبل الخروج من المنزل

لماذا تقضي ملكة بريطانيا ذكرى اعتلائها العرش بعيداً عن الأضواء؟

سعر الذهب اليوم الأحد 6- 2- 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

عاجل| روسيا على وشك إعلان غزو أوكرانيا..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ